Formel 1 – Belgien-GP im Live-Ticker: Irre Wende! Russell-Sieg futsch

Es wartet ein brisantes, letztes Rennen vor der Sommerpause! Nach dem Belgien-GP verabschiedet sich die Formel 1 für vier Wochen in den Urlaub. Niemand darf arbeiten, keiner darf die Autos weiterentwickeln – so verlangt es die FIA.

Umso wichtiger wäre, sich mit einem positiven Ergebnis vom Belgien-GP zu verabschieden, damit man genau weiß, wo man steht. Insbesondere Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Red Bull lechzen nach Erfolg. Was hat die Konkurrenz noch im Köcher?

Formel 1 – Belgien-GP: Bekommt Verstappen seine Revanche?

Seit drei Rennen hat der Niederländer nicht mehr gewonnen. Nach den letzten zweieinhalb Jahren muss ihm das wie eine unfassbare Durststrecke vorkommen. Kann er auf seinem Lieblingskurs zurückschlagen? Mit unserem Live-Ticker bleibst du beim Belgien-GP der Formel 1 immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Ergebnis – Belgien-GP:

Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Norris (McLaren) Sainz (Ferrari) Perez (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Ocon (Alpine) Ricciardo (RB) Stroll (Aston Martin) Albon (Williams) Gasly (Alpine) Magnussen (Haas) Bottas (Sauber) Tsunoda (RB) Sargeant (Williams) Hülkenberg (Haas)

Zhou (Sauber)

Russell (Mercedes)*

*disqualifiziert

19.14 Uhr: „Wir müssen unsere Disqualifikation in Kauf nehmen. Wir haben eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen. Wir werden das Geschehene auswerten und verstehen, was falsch gelaufen ist. Ein 1:2 zu verlieren ist frustrierend und wir können uns nur bei George entschuldigen, der ein so starkes Rennen gefahren ist“, erklärte Mercedes-Boss Toto Wolff.

19.07 Uhr: Paukenschlag! George Russell wurde nachträglich disqualifiziert. Bei der Messung nach dem Rennen wurde festgestellt, dass Russell Auto zu leicht war. Lewis Hamilton wurde nachträglich zum Sieger erklärt.

Zielflagge! Russell siegt vor Hamilton, der am Ende noch mächtig mit Piastri zu kämpfen hatte. Mercedes-Doppelsieg! Wahnsinn. Flashback. Verstappen wird wieder Fünfter. Ferrari kassiert den nächsten Nackenschlag mit 4 und 7.

43/44: Kurz vor dem Überholmanöver verliert Hamilton wieder auf Russell. Der Abstand ist jetzt bei sechs Zehnteln. Chance vertan?

40/44: Hamilton holt immer weiter auf Russell auf. Auf den letzten Runden könnte es noch ein teaminternes Duell um den Sieg geben. Verstappen ist im DRS-Fenster auf Leclerc und will sich nun den einstigen Pole-Setter holen.

38/44: Piastri ist an Leclerc vorbei, Norris hängt Verstappen im Nacken. Wieder einmal bieten Mercedes und McLaren im Aufschwung hier starke Vorstellungen.

35/44: Zehn Runden noch und Charles Leclerc ist drauf und dran, von Piastri auch vom Podium geschubst zu werden. Es riecht nach dem nächsten enttäuschenden Rennen für Ferrari.

33/44: Russell wurde inzwischen an die Spitze gespült und ist auf einem Stopp unterwegs. Halten die Reifen, könnte es hier doch glatt einen Mercedes-Doppelsieg gegen.

30/44: Hamilton macht den zweiten Stop, Piastri übernimmt die Führung. Auch Verstappen war wieder drin. Schafft es der Niederländer trotz Startplatz 11 und Gridstrafe bis aufs Podium?

22/44: Jetzt hat sich auch Sainz reinbequemt. Damit ist die alte Reihenfolge wiederhergestellt. Bis auf Verstappen. Der Weltmeister hat sich nun doch bis auf Platz 5 vorgeschoben und damit schon sechs Ränge gutgemacht.

14/44: Verstappen hat versucht, sich mit einem frühen Stop nach vorne zu dribbeln. Das klappte nicht. Er hängt derzeit auf Rang 8 fest. Auch vorne wurde inzwischen schon fleißig gestoppt, aktuell führt Sainz das Rennen an, war wie Runner-up Norris aber noch nicht drin.

9/44: Hamilton zieht davon, hat bereits mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf Leclerc.

5/44: Zhou ist nach einem technischen Defekt am Sauber ausgeschieden.

3/44: Die großen Hoffnungen von Ferrari könnten hier ganz früh platzen. Statt als Führender einen Vorsprung herauszufahren, lässt er sich von Hamilton einfangen. Der Brite führt jetzt das Rennen an.

1/44: Start in Spa! Leclerc behauptet seine Pole, Hamilton zieht an Perez vorbei auf die 2. Norris gleitet kurz ins Kies ab, büßt einige Plätze ein. Verstappen dagegen hat bereits die ersten beiden Plätze gut gemacht und liegt jetzt auf Rang 9.

15.02 Uhr: Die Einführungsrunde läuft, bei 21 Grad und Sonne sind es hier perfekte Konditionen – ganz anders als an den Vortagen.

14.48 Uhr: Die belgische Hymne erklingt, die noch immer ziemlich unnötigen Kampfjets fliegen über Start/Ziel, gleich gehts los.

13.00 Uhr: Zwei Stunden noch, bis die roten Lichter ausgehen. Gute Nachricht für die Fahrer, schlechte für die Fans, die auf Action gehofft haben: Heute ist kein Regen in Spa angekündigt.

Sonntag, 9.50 Uhr: Guten Morgen am Raceday! Heute steigt der legendäre Ardennen-GP – mit den beten Chancen für Pole-Setter Leclerc.

17.04 Uhr /Ende Q3: Das wars! Nachdem er in Q2 wegen einsetzenden Regens kurz vor dem Aus stand, holt sich Charles Leclerc im Ferrari Platz 2 hinter Verstappen. Und weil es für den Niederländer bekanntlich zehn Plätze nach hinten geht, hat Leclerc die Pole. Nicht weniger beachtenswert: Der zuletzt vielgescholtene Sergio Perez wird Dritter. Dahinter landen die beiden Briten Lewis Hamilton und Lando Norris.

Die Startaufstellung für das Rennen:

Leclerc (Ferrari) Perez (Red Bull) Hamilton (Mercedes) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Russell (Mercedes) Sainz (Ferrari) Alonso (Aston Martin) Ocon (Alpine) Albon (Williams) Verstappen (Red Bull) Gasly (Alpine) Ricciardo (Racing Bulls) Bottas (Sauber) Stroll (Aston Martin) Hülkenberg (Haas) Magnussen (Haas) Tsunoda (Racing Bulls) Sargeant (Williams) Zhou (Sauber)

16.43 Uhr /Ende Q2: Bittere drei Tausendstel kosten Albon Platz 10. Auch Gasly, Ricciardo, Bottas und Stroll sind raus. Jetzt geht es um die vordersten Plätze.

16.37 Uhr /Q2: Der Regen nimmt zu. Das heißt auch: Wer jetzt unten steht, hat große Probleme. Das gilt auch für die beiden Ferrari. Sie müssen jetzt unter schweren Bedingungen zaubern, um nicht in Q2 die nassen Segel zu streichen.

16.20 Uhr / Ende Q1: Das erste Drittel ist durch und die ersten fünf Fahrer raus. Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, Zhou und Sargeant scheiden aus. Der Regen hat allen das Lebe schwer gemacht. Die Bestzeit gehört Piastri, Gasly nur 0.076 Sekunden langsamer.

16.01 Uhr /Q1: Die Qualifying-Uhr läuft und alle Teams haben es sofort sehr eilig. 18 von 20 Autos wollen schnell raus, weil schon in den nächsten Minuten der nächste Regen folgen soll. Das sorgt für einen chaotischen Anblick in der Pit-Lane. Eine lange Auto-Schlange – und einige quer daneben, die es nicht rechtzeitig in die Reihe geschafft haben. Ein Haas hätte sogar fast schon eine Berührung provoziert.

13.14 Uhr: Das Training ist gleich beendet und es regnet immer noch. Es wird wohl keiner der Piloten mehr auf die Rennstrecke zurückkehren. Das Qualifying später soll nicht so nass werden.

12.50 Uhr: Aufregung im dritten freien Training! Lance Stroll ist bei strömenden Regen in die Bande gekracht. Das Training ist derzeit unterbrochen. Ob es auch im Qualifying so viel regnen wird?

Samstag, 27. Juli, 9.28 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird es ab 16 Uhr ernst. Denn dann steht das Qualifying an. Vorher gibt es um 12.30 Uhr noch das 3. Freie Training. Wir halten dich hier in unserem Ticker immer auf dem Laufenden.

18.00 Uhr: Die zweite Runde geht an McLaren. Lando Norris und Oscar Piastri setzen sich vor Max Verstappen. Die Favoriten-Rollen sind also an die üblichen verdächtigen verteilt.

17.00 Uhr: Und damit starten wir auch schon ins zweite Training.

16.45 Uhr: Paukenschlag bei Alpine! Die Franzosen verkündeten, dass Teamchef Bruno Famin denn Rennstall und die Formel 1 Ende August verlassen wird. Alle Hintergründe zu dem Personal-Paukenschlag liest du hier.

Ärger für Verstappen

14.41 Uhr: Dennoch gibt es schlechte Nachrichten für Verstappen. Weil er neue Motorteile eingebaut bekommt, muss er in der Startaufstellung um zehn Plätze nach hinten. Die Pole-Position würde ihm also lediglich Platz 11 bringen.

14.30 Uhr: Ohne nennenswerte Zwischenfälle geht die Session zu Ende. Aber sieh mal einer an: Verstappen wird erster, mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf Oscar Piastri und Alex Albon im Williams.

13.30 Uhr: Der erste Trainingslauf des Wochenendes startet in diesem Augenblick. Mal sehen, wie sich das Feld heute verteilt.

Weitere Neuigkeiten von uns:

12.02 Uhr: Völlig untypisch leiste sich der Weltmeister zudem Fehler wie beim Duell gegen Hamilton. Schnell wurde Kritik an seiner Vorbereitung laut, da Verstappen in Ungarn bis nachts um drei noch virtuell Rennen gefahren war. Für alle Kritiker hat der 26-Jährige allerdings nichts als Hohn und Spott übrig>>>

11.32 Uhr: Für gewöhnlich würde man diese Frage mit Max Verstappen beantworten. Doch beim Niederländer und seinem Auto ist der Wurm drin. Die Dominanz ist dahin. Stattdessen schicken sich zahlreiche andere Fahrer an, zu gewinnen. Die letzten drei Sieger hießen: Oscar Piastri, Lewis Hamilton und George Russell.

Freitag, 26. Juli, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Rennen vor der Sommerpause. Mit dem Großen Preis von Belgien zieht die Formel 1 einen Schlussstrich unter die erste Saisonhälfte. Wer fliegt mit einem neuen Pokal in den Urlaub?