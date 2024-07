Formel 1: Beben bei Alpine! Mick Schumacher schaut ganz genau hin

Paukenschlag in der Formel 1! Die Gerüchte um Alpine-Teamchef Bruno Famin haben sich bestätigt. Wie der Rennstall nun mitteilte, wird er sich von seinen Aufgaben als Teamchef schon zeitnah zurückziehen.

Damit ändert sich bei dem Formel-1-Rennstall die Situation an der Spitze wieder. Mick Schumacher, der sich Hoffnungen auf einen Sitz bei Alpine macht, dürfte diese Entwicklung ganz genau verfolgen.

Formel 1: Boss-Beben bei Alpine

Am Freitagmorgen (26. Juli) keimten die ersten Gerüchte über einen möglichen Rückzug von Alpine-Teamchef Bruno Famin auf. Am Nachmittag folgte nun die Bestätigung von Alpine: „Das BWT Alpine F1 Team kann bestätigen, dass Bruno Famin seine derzeitige Rolle als Teamchef der F1-Abteilung Ende August aufgeben wird“, heißt es in einem kurzen Statement.

Damit ist für Famin schon nach dem Belgien-GP Schluss. Er hatte die Rolle nach dem Rauswurf von Otmar Szafnauer im Sommer 2023 übernommen, wurde notgedrungen zum Teamchef. Nun übernimmt er wieder andere Aufgaben. „Bruno wird für alle anderen Motorsport-Aktivitäten der Renault-Gruppe in Viry-Chatillon verantwortlich sein“, so Alpine. Ein neuer Teamchef werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Damit geht die Umstrukturierung bei dem französischen Team weiter.

Wird ER der Nachfolger von Famin?

Ein Kandidat wird allerdings ebenfalls schon gehandelt. Oliver Oakes, aktuell Teamchef des Formel-2- und Formel-3-Rennstalls Hitech, könnte Gerüchten zufolge den Job übernehmen. Aber auch Andreas Seidl ist nach seinem überraschenden Abschied bei Sauber wieder auf dem Markt.

Zuletzt holte Alpine den früheren Teamchef Flavio Briatore als Berater an Bord. Er soll die Umstrukturierung nun weiter vorantreiben und das Team wieder auf die Siegerstraße führen. Eine Maßnahme ist wohl der Wechsel zu Mercedes-Motoren.

Für Mick Schumacher sind diese Entwicklungen von großer Bedeutung. Er gilt als einer der Kandidaten für das zweite Cockpit bei Alpine. Nun dürften sich die Entscheidungsträger allerdings wieder ändern. Ob das gut oder schlecht für Schumi Jr. ist, lässt sich noch nicht sagen.