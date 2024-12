Formel 1: Entscheidung gefallen – Red-Bull-Fahrer macht es offiziell

Bei Red Bull warten alle auf die Verkündung der Fahrer für die kommende Saison. Wer geht an der Seite von Max Verstappen an den Start? Seit Wochen spekuliert die Formel 1, ob Sergio Perez bleiben darf, oder ob Yuki Tsunoda oder Liam Lawson den begehrten zweiten Platz im Hauptteam bekommen.

Doch auch eine Rennserie unter der Formel 1 muss sich Red Bull um seine Talente kümmern. Immerhin ist es dem Rennstall ein Anliegen, dass die zahlreichen Nachwuchsfahrer der eigenen Akademie Erfahrungen sammeln. In der Formel 2 darf eines der Talente auch in Zukunft sein können zeigen.

Formel 1: Juwel bekommt neuen Vertrag

Zahlreiche Talente hat der Dosen-Rennstall schon hervorgebracht. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, natürlich Max Verstappen – wer es in die RB-Akademie schafft, der hat nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch gute Chancen den Sprung in die Königsklasse zu schaffen.

Auf diesen Schritt hofft auch Pepe Marti. Der junge Spanier absolvierte in 2024 seine erste volle Saison in der Formel 2, war zuvor zwei Jahre in der Formel 3 aktiv. Das logische Ziel ist klar: Langfristig soll es natürlich in die Formel 1 gehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Immerhin: Um die unmittelbare Zukunft muss sich Marti keine Sorgen machen. Wie er jetzt verkündete, geht er auch 2025 in der F2 für Campos Racing an den Start. Für den Rennstall fährt er seit seinen F3-Tagen.

Marti setzte Ausrufezeichen

Marti hatte in der abgelaufenen Saison einige Ausrufezeichen setzen können. So beendet er gleich seine ersten beiden Rennen auf den Plätzen drei und zwei. Mitte der Saison erlebte er dann eine Durststrecke mit vielen Rennen, die er nicht zu Ende fahren konnte. Zum Ende der Saison dann aber der Knall: Im Sprintrennen von Abu Dhabi konnte Marti seinen ersten F2-Sieg feiern. Mit ihm ist im neuen Jahr also zu rechnen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Team, das ich als Familie betrachte, und der harten Arbeit, die wir 2024 geleistet haben, sehr konkurrenzfähig sein werden und sicherlich zu den Besten gehören werden“, kündigt der Spanier auch selbstbewusst an.

Er freue sich sehr, auch 2025 für Campos zu fahren, betont Marti. Und wer weiß: Wenn er im kommenden Jahr weitere Rennen gewinnt, wird er vielleicht bald auch als Formel-1-Kandidat gehandelt.