Formel 1: Lässt sich Verstappen absichtlich sperren? Weltmeister mit pikanter Ansage

Die Formel 1-Saison ist vorbei – nicht ohne eine weitere Kontroverse um Max Verstappen. Den vierten Weltmeistertitel hatte er bekanntermaßen bereits eingetütet. So war der Große Preis von Abu Dhabi für ihn mehr Pflicht als Kür, insbesondere nach dem heftigen Zoff mit George Russell.

Auf der Strecke kamen sich die beiden Streithähne nicht in die Quere. Dafür gab es einen Zwischenfall zwischen Verstappen und Piastri. Der Formel-1-Weltmeister erhielt dafür erneut eine heftige Strafe. Doch ihm ist das offensichtlich alles egal.

Formel 1: Verstappen versaut Piastris Rennen

Für Verstappen ging es nicht mehr um viel. In der Konstrukteursmeisterschaft hatte Red Bull (vor allem Dank Sergio Perez) eh nichts mehr zu melden. Stattdessen kämpften McLaren und Ferrari um die Team-Krone der Königsklasse. Doch dabei kam der RB-Star gleich in der ersten Kurve Oscar Piastri in die Quere.

+++ Auch spannend: Aus und vorbei! Es ist das Ende einer Ära +++

Verstappen touchierte den jungen Australier, woraufhin sich beide Autos drehten und zurückfielen. Piastris Rennen war komplett versaut. Dafür zogen ihn die Stewards zur Rechenschaft. Zunächst gab es während des Rennens eine 10-Sekunden-Strafe. Als die letzte Ziel-Fahne der Formel-1-Saison dann geschwenkt war, kamen zwei Strafpunkte obendrauf!

Rennsperre droht!

Es ist das letzte Kapitel einer Saison, in der Verstappen immer wieder mit den Stewards aneinandergeriet. Im Laufe von 2024 sammelte der 27-Jährige nicht nur zahlreiche Siege, sondern auch Einträge in die Sünderkartei.

Insgesamt häufte er acht Strafpunkte an! Damit darf er sich nur noch drei weitere leisten, ehe er für ein Rennen gesperrt würde. Bis die ersten Punkte verfallen, muss er nahezu lammfromm sein. Das geschieht nämlich erst Ende Juni! Gerade weil die Vorzeichen 2025 einen ganz heißen WM-Kampf versprechen, wäre eine Sperre und damit 0 Punkte vielleicht weitreichend.

Formel 1: Verstappen kontert sarkastisch

Verstappen nimmt das ganze jedoch gewohnt sarkastisch und droht gar damit, absichtlich auf zwölf Punkte zu kommen! „Vielleicht sorge ich dafür, dass ich auf zwölf Punkte komme, wenn das Baby geboren ist“, spottet er. „Dann kann ich in den Vaterschaftsurlaub gehen.“

Weitere Neuigkeiten gibt es hier:

Vor dem abschließenden Rennen der Formel 1 in Abu Dhabi hatten Max Verstappen und seine Partnerin Kelly Piquet bekannt gegeben, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Die beiden sind seit 2020 zusammen.