Formel 1: Red-Bull-Paukenschlag? Experte lässt Verstappen-Bombe platzen

Neben der Zukunft von Lewis Hamilton ist es das wohl die heißeste Personalie in der Formel 1: Red-Bull-Pilot Sergio Perez. Bleibt der Mexikaner beim Brause-Rennstall oder MUSS er das Team verlassen? Die Betonung liegt hierbei tatsächlich auf „muss“. Seit Monaten ist die Stimmung beim Weltmeister-Team aufgrund des Verhältnisses zwischen den beiden Piloten gekippt.

Die Beziehung zwischen Perez und dem amtierenden Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist nämlich abgekühlt. Der Niederländer könnte nun dafür sorgen, dass Perez bald Red Bull wohl verlassen muss. Das behauptet jedenfalls Sky-Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Neuer Teamkollege für Verstappen?

Schon vor Beginn der Formel-1-Saison war Max Verstappen als Weltmeisterkandidat Nummer eins gehandelt worden. Es wäre der dritte Titel für den Red-Bull-Piloten hintereinander. Aktuell führt er auch noch die WM-Wertung an. Noch! Denn nach dem Miami-GP könnte sich das alles plötzlich ändern. Sein Teamkollege Sergio Perez startet nämlich von der Pole, während Verstappen von Platz neun beginnt.

Laut Sky-Experte Ralf Schumacher könnte ein Wechsel an der Spitze negative Folgen haben. So sei das Verhältnis zwischen dem Mexikaner und dem Niederländer ohnehin schon „schwierig“. Dann schob der 47-Jährige noch eine Aussage hinterher, die für einen Hammer in der Formel 1 sorgen könnte. „Es ist aus meiner Sicht eindeutig, dass sich die Verstappen-Seite einen neuen Teamkollegen wünscht. Diese Gerüchte höre ich überall.“

Und Ralf Schumacher weiter: „Ich sehe es als Problem, dass Perez weiß – seine Zeit bei Red Bull Racing wird ablaufen. Er kämpft um seine Chance, vorne mitzugeigen, Siege einzufahren, ein Wörtchen um den Titel mitzureden.“

Perez-Aus schon besiegelt?

Der Vertrag von Perez läuft zwar noch bis 2024, doch sowohl viele Personen im Paddock als auch Ralf Schumacher gehen davon aus, dass im kommenden Jahr Verstappen wohl einen neuen Teamkollegen haben könnte. Schließlich wird der zweifache Formel-1-Weltmeister gar nicht damit einverstanden sein, als Nummer eins gegen Perez zu verlieren.

Doch wie konnte das Verhältnis zwischen Perez, der Verstappen 2021 zum Weltmeistertitel enorm verhalf, und dem Niederländer so abkühlen? Über einen Streit wurde lange gemunkelt, beim Brasilien-GP 2022 wurde er dann mehr als offensichtlich. Der Niederländer ließ seinen Teamkollegen trotz Anweisung des Rennstalls nicht mehr vorbei und sorgte dann dafür, dass Charles Leclerc zweiter in der Gesamtwertung wurde.

Die Reaktion von Verstappen ließ tief blicken: „Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu“, wetterte er am Boxenfunk. Die genauen Hintergründe für die Aktion sind noch unklar. Es wird aber vermutet, dass Perez im Qualifying in Monaco absichtlich einen Dreher eingebaut hat, um sich die Pole-Position und anschließend den Sieg zu sichern. Der Mexikaner streitet die Vorwürfe zwar ab, die Gerüchte halten sich aber hartnäckig.