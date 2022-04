Formel 1: Red Bull in großer Sorge – „Schwere Zeiten, die vor uns stehen“

Zwei Ausfälle in drei Rennen – so wird Max Verstappen seinen Titel in der Formel 1 in diesem Jahr nicht verteidigen können.

Bei Red Bull hängt nach dem erneuten Ausfall in der Formel 1 beim Australien-GP der Haussegen schief. Bei den Bossen und Fahrer Max Verstappen schrillen die Alarmglocken.

Formel 1: Bei Red Bull schrillen die Alarmglocken

Eigentlich sah es in der Formel 1 deutlich nach einem Zweikampf aus: Red Bull gegen Ferrari, Max Verstappen gegen Charles Leclerc. Nach drei Rennen beträgt der Vorsprung von Leclerc auf Verstappen nun schon gewaltige 46 Punkte.

Während Ferrari liefert und überhaupt keine Probleme hatte, ein Rennen zu beenden, kommt Red Bull ins Wanken. Beim ersten Rennen der bittere Doppel-Ausfall und jetzt der nächste technische Defekt bei Verstappen. Das Auto von Red Bull ist zwar schnell, aber hält nicht sicher über die Renndistanz.

Zweiter Ausfall im dritten Rennen: Red Bull hat ein Problem! Foto: IMAGO/Nordphoto

„Das macht uns kräftige Kopfschmerzen. Wir haben ja nicht nur diese Zuverlässigkeitsprobleme, die bei uns eigentlich unbekannt sind. In drei Rennen zweimal auszufallen, kennen wir überhaupt nicht“, wirkte Red-Bull-Motorsportchefberater Dr. Helmut Marko am Sky-Mikro nachdenklich.

--------------------------------------------

Mehr News aus der Formel 1:

--------------------------------------------

Die Zuverlässigkeit ist aber nicht das einzige Problem. Der Red Bull ist zu schwer. „Das andere ist das Gewichtsproblem. Wir sind deutlich über dem Gewicht von Ferrari. Gewicht runter ist erstens eine Geld- und zweitens eine Zuverlässigkeits-Frage.“ Marko ahnt Böses: „Es sind schwere Zeiten, die vor uns stehen.“

--------------------------------------------

Der Stand in der WM nach 3/23 Rennen:

Leclerc 71 Punkte Russell 37 Punkte Sainz 33 Punkte Perez 30 Punkte Hamilton 28 Punkte Verstappen 25 Punkte Ocon 20 Punkte Norris 16 Punkte Bottas 12 Punkte Magnussen 12 Punkte Ricciardo 8 Punkte Gasly 6 Punkte Tsunoda 4 Punkte Alonso 2 Punkte Zhou 1 Punkt Albon 1 Punkt

Noch ohne Punkte: Schumacher, Latifi, Stroll, Vettel

--------------------------------------------

Formel 1: Verstappen ist sauer

Und was ist mit Fahrer Max Verstappen? Der ist mächtig angefressen, weil ihm die zwei Ausfälle mindestens 36 Punkte gekostet haben. Für die Mission Titelverteidigung ist das schon eine heftige Hypothek.

+++ Formel 1: Schreckmoment für Mick Schumacher – FIA kündigt Konsequenzen an +++

„Ich will gar nicht über die Meisterschaft nachdenken, jetzt geht es nur darum, Rennen zu beenden. Das ist frustrierend und nicht akzeptabel“, schimpfte Verstappen bei Sky Sports UK. (fs)