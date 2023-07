Max Verstappen ist in der Formel 1 aktuell der Mann der Stunde. Doch es gibt noch einen anderen Fahrer, der endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnte: Lando Norris.

Der McLaren-Pilot fuhr beim Silverstone-GP auf den zweiten Platz hinter Verstappen. Dass Norris zu den talentiertesten Fahrern in der Formel 1 gehört, ist längst bekannt. Kein Wunder also, dass Red Bull starkes Interesse an ihm zeigt. Doch es gibt ein Problem.

Formel 1: Red Bull zeigt Interesse an Norris

Es fing an mit dem starken Qualifying und hörte auf mit einem starken Podestplatz hinter dem eigentlich fast uneinholbaren Max Verstappen. Norris feierte ein sensationelles Wochenende in Silverstone und darf sich über viele Lobeshymnen freuen. Durch seine guten Leistungen, im nicht immer so schnellen McLaren, weckt er natürlich auch das Interesse von anderen Rennställen.

Vor allem bei Red Bull, von dessen Radar er nie ganz verschwunden ist, schwärmt man vom jungen Briten. „Er hat bis 2025 Vertrag bei McLaren, ist von den jungen Fahrern aber weitaus der Stärkste. Auch von seiner jugendlichen Art würde er am besten zu Red Bull passen“, lässt Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ aufhorchen.

Marko bestätigte, dass im Oktober 2021 Red Bull schon einmal versucht habe, Norris zu verpflichten. Der 23-Jährige verlängerte allerdings seinen Vertrag dann bei McLaren. Aber man pflege nach „intensiven Gesprächen“ weiterhin den Kontakt zu Norris.

Ab 2024 für Perez?

Hinzu kommt, dass Verstappen und Norris gute Freunde sind. Für seine Formel-1-Zukunft könnte dieser Umstand vielleicht irgendwann ein wichtiger Faktor werden. Während Verstappen beim Brause-Rennstall einen Vertrag bis 2028 besitzt, sieht es bei seinem Teamkollegen Sergio Perez anders aus.

Der Mexikaner hat zwar einen Vertrag bis 2024, stand aber in den vergangenen Wochen und Monaten häufig in der Kritik. Insider glauben sogar, dass Perez vorzeitig entlassen werden könnte. Ob dann Norris für ihn übernehmen wird?

Ein Kandidat, der bei einem möglichen Abgang von Perez ebenfalls im Cockpit sitzen könnte, ist Daniel Ricciardo. Der Australier war Ersatzpilot bei Red Bull, hat aber jetzt den Platz von Nyck de Vries bei AlphaTauri übernommen.