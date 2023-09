Formel 1: Pünktlich zum Japan-GP – Red-Bull-Hammer soll verkündet werden

Nach und nach verkünden immer mehr Formel-1-Teams die Fahrerpaarungen für das kommende Jahr 2024. Bei den meisten Teams steht schon alles fest. Die restlichen Rennställe werden noch bis zum Ende der Saison die Entscheidungen fällen.

Bei Red Bull könnte das ebenfalls bald passieren. Zwar haben mit Max Verstappen und Sergio Perez beide Piloten ihren Sitz für nächstes Jahr sicher. Doch beim Schwesterteam AlphaTauri ist noch nicht alles klar. Beim kommenden Formel-1-Rennen in Japan könnte dort eine Vertragsverlängerung dann offiziell gemacht werden.

Formel 1: Verlängerung pünktlich zum Japan-GP

Es wird ein besonderes Rennen für Yuki Tsunoda. Zum zweiten Mal in seiner jungen Formel-1-Karriere wird er einen Japan-GP fahren. 2021 gab es kein Rennen auf der Strecke in Suzuka, im vergangenen Jahr beendete der AlphaTauri-Pilot in seinem Heimatland das Rennen auf dem 13. Platz.

Neben der Vorfreude auf das Heimrennen gibt es für Tsunoda noch andere gute Nachrichten. Wie „Auto Motor und Sport“ berichtet, soll die Vertragsverlängerung mit dem Japaner für 2024 in Suzuka verkündet werden. Der 23-Jährige ist seit 2021 beim Schwesterteam von Red Bull und wird damit in seine vierte Formel-1-Saison gehen.

Nach 55 Rennen erhofft sich AlphaTauri immer noch den Durchbruch von Tsunoda. Doch das Auto ist erschreckend schwach. Mit fünf Punkten liegt der Rennstall auf dem abgeschlagenen letzten Platz in der Konstrukteurswertung.

Ricciardo darf hoffen

Und wie ist es mit dem zweiten Sitz des Formel-1-Teams? Bei Nyck de Vries waren die Hoffnungen groß, doch der Niederländer wurde noch vor der Sommerpause entlassen. Red Bulls Ersatzpilot Daniel Ricciardo übernahm anschließend, ehe er sich in Zandvoort an der Hand verletzte und operiert werden muss. Daraufhin durfte sich Liam Lawson über einige Rennen freuen und wird auch in Japan an den Start gehen.

Mit einer offiziellen Entscheidung will Red Bull noch etwas warten. Obwohl Lawson gute Leistungen abgerufen hat – Platz neun in Singapur – hat Ricciardo wohl die besseren Chancen. Nach seiner Verletzung muss der Australier dann da anknüpfen, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hatte. Sechs Rennen hat Ricciardo nach dem Japan-GP dann Zeit, um die Verantwortlichen von sich zu überzeugen.