Formel 1: Ferrari-Star hilft Konkurrenten – „Das war Absicht“

Was für ein Rennen! Die Formel 1 hat lange darauf gewartet und in Singapur war es am 17. September endlich so weit! Kein Red Bull, kein Max Verstappen oder Sergio Perez – sondern Carlos Sainz im Ferrari holte sich den Sieg auf der legendären Nachtstrecke.

Dahinter wurde Lando Norris in einer nervenaufreibenden Schlussphase Zweiter vor Lewis Hamilton. Mit einer taktischen Meisterleistung blieb Sainz bis zum Ende auf Platz eins und half dabei sogar einem Formel-1-Konkurrenten.

Formel 1: Ferrari-Star hilft Konkurrenten

Bei McLaren waren sie das Traumpaar der Formel 1 – jedenfalls auf freundschaftlicher Ebene. Carlos Sainz und Lando Norris begeisterten nicht nur durch ihre Fahrweise die McLaren-Fans, sondern auch durch humorvolles Auftreten abseits der Rennstrecke. „Carlando“ wurde irgendwann zu einem Trend unter den F1-Fans.

Zur Saison 2021 wechselte Sainz dann aber zu Ferrari. Die Anhänger waren am Boden zerstört. Doch trotzdem blieben beide Piloten immer noch beste Freunde. Konkurrenten, aber weiterhin Freunde. Das ist nicht selten in der Motorsport-Königsklasse. Umso glücklicher waren viele Fans dann beim Singapur-GP.

Sainz holte sich den zweiten Sieg in seiner Karriere und das vor Norris. Es war ein mehr als nur spannendes Rennen, das erst in der letzten Runde entschieden wurde. Norris und die dahinter fahrenden Mercedes um George Russell und Lewis Hamilton drückten. Kurz vor Schluss hatte Sainz dann eine sensationelle Idee und half plötzlich Norris.

„Das war Absicht“

Irgendwann erklärte sein Ingenieur, dass der Rückstand auf Norris nur noch 0,8 Sekunden beträgt und er mittlerweile DRS hat. Sainz antwortete: „Ja, das ist Absicht.“ Aber warum hilft er einem Konkurrenten? Das hatte taktische Gründe. Hinter Norris waren beide Mercedes-Piloten auf frischen Reifen. Hätten sie Norris überholt, dann wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis sie auch Sainz eingeholt hätten.

Doch Norris bedankte sich für DRS und hielt beide Mercedes hinter sich. In der letzten Runde krachte Russell sogar noch in die Bande. „Carlos war sehr großzügig und hat mir geholfen, DRS zu bekommen“, freute sich Norris danach. „Es hat meinem Rennen geholfen und auch seinem. Wir wussten, dass es schwierig werden würde, sobald Mercedes an der Box war, aber wir haben sie aufgehalten und stehen auf dem Podium.“

Eine taktische Meisterleistung, die mit dem Sieg belohnt wurde. Es war das erste Mal in diesem Jahr, dass ein Nicht-Red-Bull-Fahrer ganz oben auf dem Podium stand. Verstappen und Perez hatten in Singapur nur das Nachsehen.