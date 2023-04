Formel 1: Wilde Wechsel-Gerüchte! Verliert Red Bull sein Superhirn?

In der Formel 1 ist Red Bull aktuell das Nonplusultra. Der Brause-Rennstall dominiert die Rennserie nach Belieben, kein anderes Team kann Red Bull aktuell das Wasser reichen. Einer der wichtigsten Männer hinter dem Erfolg ist Adrian Newey.

Auf das „Superhirn der Formel 1“ will Red Bull auf keinen Fall verzichten, doch zuletzt gab es wilde Abschiedsgerüchte um den 64-Jährigen. Jetzt hat sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner deutlich zu den Spekulationen geäußert.

Formel 1: Verlässt Newey Red Bull?

Er ist der Mann hinter dem Erfolg von Red Bull. Seit 2006 ist Adrian Newey bei dem Rennstall als Technischer Direktor an Bord. In seiner Zeit holte Red Bull insgesamt sechs WM-Titel – vier mit Sebastian Vettel, zwei mit Max Verstappen. Und der siebte Titel wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach folgen.

Newey gilt als das „Superhirn“ hinter dem Erfolg. Immer wieder überrascht er mit innovativen Designs oder findet kleine Lücken im Reglement, die Red Bull zu seinen Gunsten nutzt. Red Bull ohne Newey – das ist kaum vorstellbar.

„Er wird noch viele Jahre hier sein“

Deshalb hat Red-Bull-Teamchef Christian Horner jetzt auch sofort auf die Abgangsgerüchte reagiert und sie dementiert. „Sein Herz hängt immer noch sehr an der Formel 1 und sein Engagement für das Team ist immer noch groß“, sagte der 49-Jährige gegenüber „Sky Sports UK“ und stellte klar: „Wir reden nicht über Verträge oder deren Langlebigkeit, aber er wird noch viele Jahre hier sein.“

Horner erklärte weiter: „In diesem Fahrerlager wird es immer Gerüchte geben, das ist die Formel 1. Er ist ein so wichtiger und beliebter Teil unseres Teams.“ Red Bull kann also auch in Zukunft noch auf sein „Superhirn“ zurückgreifen.