Formel 1: Hamilton-Fans können es nicht lassen – sie fordern heftige Konsequenzen für Verstappen

Die Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ist eine ganz besondere. Spätestens seit dem WM-Finale 2021 in Abu Dhabi dürften diese beiden Fahrer wohl derzeit mit die größten Konkurrenten in der Formel 1 sein.

Nun geht diese Rivalität in die nächste Runde. Diesmal sind die beiden Formel-1-Piloten allerdings unbeteiligt. Denn die Fans von Lewis Hamilton sind es, die das Feuer zwischen dem Briten und dem Niederländer neu entfachen könnten. Sie fordern heftige Konsequenzen für Verstappen. Diese beziehen sich auf das WM-Finale vor zwei Jahren.

Formel 1: Wird Verstappens erster WM-Titel aberkannt?

Der Große Preis von Abu Dhabi der Saison 2021 wird wohl ewig einer der spannendsten und dramatischten WM-Entscheidungen aller Zeiten bleiben. Aufgrund einer fragwürdigen Safety-Car-Entscheidung der Stewards wurde der WM-Titel erst in der letzten Runde des letzten Rennens entschieden. Zugunsten von Max Verstappen. Es war seine erste Weltmeisterschaft. Umso größer war die Freude im Red Bull-Lager, während bei Mercedes purer Frust herrschte und die herbe Enttäuschung zu spüren war.

Auch mehr als 15 Monate nach diesem unfassbaren Rennen haben die Fans von Hamilton diesen Ausgang und den, aus ihrer Sicht, Skandal noch nicht verdaut. Nun möchten sie eine Neu-Auslegung des Rennergebnisses bewirken. Dafür sammeln die Hamilton-Anhänger in einer Petition reichlich Stimmen. Knapp 82.000 Menschen nehmen bis dato schon an dieser Petition pro Neuauslegung des Saisonfinals 2021 teil.

Diese Petition wurde fleißig in den sozialen Netzwerken geteilt und landete schließlich mit dem Hashtag „Abu Dhabi Grand Prix“ auf Twitter in den Trends. Den Fans gehe es in erster Linie darum, dass der damalige Einspruch seitens Mercedes für das Rennergebnis neu untersucht wird. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte den Einspruch selbst nach einiger Zeit fallen lassen.

Das möchten die Anhänger des britischen Rennfahrers auch heute noch nicht akzeptieren und nehmen das Heft des Handelns mehr oder minder selbst in die Hand. Eine Reaktion von der FIA ist allerdings nicht zu erwarten.

Musste sich damals dramatisch geschlagen geben: Lewis Hamilton (li.) beklatscht Max Verstappen (re.) für dessen ersten WM-Titel. Foto: IMAGO / HochZwei

Safety-Car-Entscheidung pro Red Bull

Lewis Hamilton führte bis zwei Runden vor Schluss das Rennen und somit auch die WM-Gesamtwertung an. Dann krachte der damalige Williams-Pilot Nicolas Latifi in die Bande und löste somit ein Safety-Car aus. Verstappen reagierte sofort und holte sich in der Box neue, frischere Reifen. Hamilton tat dies nicht. Der Grund: Renndirektor Michael Masi entschied zunächst, die überrundeten Autos nicht mehr zu überholen und somit einen erneuten Start nicht stattfinden zu lassen.

Nach heftigem Druck von Red-Bull-Teamchef Christian Horner revidierte er diese Entscheidung und gewährte den Fahrern eine letzte Rennrunde. In dieser konnte Verstappen Hamilton dank besserer Reifen überholen und holte sich den ersten WM-Titel seiner Karriere.

Es war eine der meist diskutiertesten Entscheidungen in der Formel 1 aller Zeiten. Die Diskussionen ziehen sich bis heute. Auch anderthalb Jahre nach diesem Rennen wollen die Hamilton-Anhänger bewirken, dass ihr Fahrer doch noch seinen achten WM-Titel bekommt und Verstappen seinen ersten verliert. Das große Drama von Abu Dhabi geht somit in die nächste Runde.