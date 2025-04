Formel 1: Heftige Norris-Abrechnung – „Peinlich“

Er galt als größter Favorit auf den WM-Titel in der Formel 1, doch hat schon früh in der Saison einige Enttäuschungen hinter sich: Lando Norris kann im schnellsten Auto nicht immer überzeugen. Sogar sein Teamkollege Oscar Piastri ist mit drei Rennsiegen in der Fahrer-Wertung an ihm vorbeigezogen.

Der Grund dafür: Norris ist immer noch zu fehleranfällig. Beim letzten Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien crashte er im Qualifying, weshalb er dann kaum mehr Chancen auf einen Sieg hatte. Während des Rennens gab es dann noch eine Szene, für die er jetzt heftige Kritik kassierte.

Formel 1: Norris kassiert heftige Kritik

Was war passiert? Norris war nach seinem Reifenwechsel auf dem Weg, doch noch aufs Podium zu kommen. Angesichts des zehnten Startplatzes wäre das ein Erfolg für den Formel-1-Star gewesen, der im Qualifying crashte. Doch auf seiner Aufholjagd machte der Brite wieder einen Fehler, den viele Experten als „peinlich“ bezeichnen.

Er ist nämlich zweimal hintereinander auf den gleichen Trick reingefallen. Lewis Hamilton hatte Norris nämlich gleich zweimal auflaufen lassen und ihn direkt wieder überholt. Norris wollte an dem Ferrari-Piloten vorbei und überholte ihn in der letzten Kurve. Doch Hamilton war dann am Messpunkt und konnte auf der Start-Ziel-Geraden wieder an Norris vorbei.

Das wiederholte sich auch in der nächsten Runde. Erst eine weitere Runde später hat Norris verstanden, dass es besser wäre, ihn nicht vor dem DRS-Messpunkt zu überholen. Am Ende verpasste er das Podium knapp, kassierte dafür wieder einmal Kritik vom ehemaligen Fahrer und Teamchef Christijan Albers.

Norris-Fehler war „peinlich“

„Das erste Mal sollte schon peinlich genug sein, aber dass es ein zweites Mal passiert. Es hat einfach viel Zeit gekostet. Das hat ihn auch die Verbindung zu Leclerc verlieren lassen, und das hat ihm im Grunde das Podium gekostet“, urteilte Albers im „F1-Podcast von De Telegraaf“.

Albers sieht, dass McLaren seinen Vorteil nicht ausnutzt. „McLaren schafft es nicht, ihre Dominanz durchzusetzen und sorgt einfach dafür, dass alles von A bis Z gut organisiert ist. Achtet darauf, dass eure Strategen dabei sind, stellt sicher, dass eure Ingenieure auf dem Laufenden sind und am wichtigsten: Sorgt dafür, dass eure Fahrer informiert sind. Und hier haben wir gerade mehrere Beispiele gesehen, wo es einfach zu lange dauert.“

Dadurch, dass Norris am Ende nur den vierten Platz belegte, zog Teamkollege Piastri durch den Rennsieg in der Fahrerwertung vorbei. Wenn Norris sich den WM-Titel holen will, sollte er am besten weniger Fehler machen. Ansonsten kosten diese ihm wertvolle Punkte.