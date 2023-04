Formel 1: Deutsche Fans dürfen sich endlich auch mal freuen – „Sehr viel optimistischer“

Die deutschen Formel-1-Anhänger hatten in den vergangenen Monaten wenig Gründe zum Lachen. Denn sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher fahren nicht mehr in der Formel 1. Mit Nico Hülkenberg vertritt gerade mal ein Fahrer die schwarz-rot-goldenen Farben.

Dazu wird den deutschen Formel-1-Fans immer wieder die Hoffnung auf einen weiteren Heim-Grand-Prix genommen. Die Veranstalter und die F1-Bosse betonten immer wieder, dass ein Rennen in den nächsten Jahren eher unrealistisch ist. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle deutschen Fans.

Formel 1: Rennen in Spa auch über 2023 hinaus?

Der Große Preis von Belgien ist eines der traditionsreichsten Rennen der Formel-1-Geschichte. Der Grand Prix in Spa-Francorchamps zählt, mit kleinen Unterbrechungen, seit 1950 zum Rennkalender der Königsklasse. Die Highspeed-Strecke im Osten von Belgien ist unter den Fahrern enorm beliebt und sorgt jedes Jahr für ein großes Highlight.

Dennoch steht noch nicht fest, ob auch 2024 in Belgien gefahren wird. Der Vertrag für das Rennen läuft zum Ende der jetzigen Saison aus. Ob die Kult-Strecke auch nächste Saison im Rennkalender verankert sein wird, ist somit noch offen. Zuletzt hieß es immer wieder, dass die Strecke und die Strecken-Gebäude zu alt und heruntergekommen seien. Die Modernisierung der Anlage soll ein großer Faktor für die Vertragsverlängerung mit der Formel 1 sein.

Doch die Veranstalter sind durchaus optimistisch, dass die vorgegebenen Maßnahmen eingehalten werden können und das Rennen auch nächstes Jahr stattfinden kann. Zuletzt besuchte eine von den Formel-1-Bossen entsandte Delegation die Strecke und besprach mögliche Erneuerungen. Vanessa Maes, eine der Haupt-Organisatorinnen, war nach dem Treffen mit der Delegation zuversichtlich. „Ich bin jetzt viel optimistischer als vor einem Jahr“, sagte sie. „Wir sind überzeugt, dass Francorchamps nun die Vorgaben der F1 Group voll erfüllt. Wir erfüllen alle Bedingungen“, ergänzte die Belgierin.

Gute Neuigkeiten für deutsche Fans

Diese Nachricht dürfte auch die deutschen Motorsport-Fans interessieren. Denn bleibt Spa im Formel-1-Kalendar, haben sie immerhin ein nahe gelegenes Rennen als Ausgleich für den Heim-Grand Prix. Dazu machten die Veranstalter des belgischen Rennens erst kürzlich öffentlich, dass in diesem Jahr 10.000 Zuschauer mehr Platz auf der Anlage haben. Die Zuschauerzahl wird von 100.000 auf 110.000 erhöht. Diese Regelung dürfte auch bei einer möglichen Austragung 2024 bestehen bleiben.

Für die deutschen Fans sind das natürlich schöne Nachrichten. So können sich die Motorsport-Begeisterten aus der Bundesrepublik mit großer Wahrscheinlichkeit auch über 2023 hinaus auf den Weg zu nach Belgien machen. Auf einen Heim-Grand Prix am Nürburg- oder Hockenheimring sollte man in naher Zukunft indessen nicht hoffen.