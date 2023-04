Formel 1: Karriereende bei Alonso? Langjähriger Vertrauter spricht Klartext

Er ist der neue Fanliebling der Formel 1. Im gestandenen Alter von 41 Jahren knöpft Fernando Alonso noch einmal an erfolgreiche Zeiten an, als er zwei Weltmeistertitel gewann. Die Zuschauer wünschen ihm nach starkem Debüt bei Aston Martin nichts mehr als noch einen Sieg.

Was sie allerdings auch beschäftigt: Wie lange wird Alonso der Formel 1 noch erhalten bleiben? Nun hat sich ein langjähriger Vertrauter geäußert. Seine Aussagen dürfte die Fans beruhigen.

Formel 1: Alonso mit erfolgreichem Start

Der Hype um den Aston-Martin-Piloten hält weiter an. Nachdem der britische Rennstall mit dem Duo Vettel/Stroll ein tristes Dasein fristete, startet man in diesem Jahr richtig durch. Hinter dem übermächtigen Red-Bull-Team hat sich Aston Martin vor allem dank Alonso als stärkste Kraft etabliert.

Gerade zu Saisonbeginn träumten viele davon, Alonso wieder ganz oben auf dem Treppchen zu sehen. Diese Hoffnung ging zwar nicht in Erfüllung, dennoch legte der Spanier insgesamt einen atemberaubenden Start bei seinem neuen Rennstall hin.

So ist die Vertragslage

Vorerst steht Alonso bei Aston bis 2024 unter Vertrag. Und dann? Wie lange hält seine Motivation, wie lange kann sein Körper die Belastung noch mitmachen? Darüber haben seine langjährigen Begleiter Fabrizio Borra und Edoardo Bendinelli gesprochen. Die beiden Fitness-Spezialisten sind seit 20 Jahren an seiner Seite.

„Fernando ist in der Form seines Lebens. Er ist stärker als vor Jahren im WM-Kampf, und er ist motiviert bis in die Haarspitzen“, berichtet Bendinelli in der spanischen „AS“. Anzeichen für ein Karriereende? Nicht zu sehen.

Ähnlich sieht es auch aus, wenn man Borra zuhört. „Was nun seinen Rücktritt angeht, so verschwendet er derzeit daran keinen Gedanken“, sagt er über den zweimaligen Formel-1-Weltmeister, „er will weiterfahren“.

Formel 1: Alonso will Erfolge

Klar ist: Alonso ist erfolgshungrig. Die jüngsten Erfolge lassen auch ihn selbst hoffen, endlich wieder als erstes die Zielflagge zu sehen. Der letzte Grand-Prix-Sieg liegt immerhin schon zehn Jahre zurück. In Barcelona gewann er mit Ferrari den fünften Saisonlauf.