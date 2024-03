Formel 1: Kommt es zum Verstappen-Hammer? Insider lässt aufhorchen

In der Formel 1 wird wie wild spekuliert. Der Ärger um Teamchef Christian Horner könnte dazu führen, dass Red Bull auseinanderbricht, seine wichtigsten Leute verliert. Ein Abgang von Superstar Max Verstappen scheint nicht mehr ausgeschlossen.

Ralf Schumacher, Sky-Experte und Ex-Formel-1-Fahrer, ließ jetzt in einem Interview aufhorchen. Er kann sich durchaus gut vorstellen, dass Max Verstappen 2025 für Mercedes fährt – es wäre ein echter Hammer.

Formel 1: Verlässt Verstappen wirklich Red Bull?

Bei Red Bull hängt der Haussegen schief. Die „Horner-Affäre“ hat für mächtig Ärger gesorgt. Noch immer ist nicht ganz klar, wie es bei dem Brause-Rennstall weitergeht. Darf Horner wirklich bleiben? Eskaliert der Machtkampf dann komplett? Wirft am Ende vielleicht sogar Dr. Helmut Marko hin? Was macht Superhirn Adrian Newey? Und was wird aus Max Verstappen? Es gibt noch unzählige offene Fragen.

All das Drama könnte Max Verstappen zu einem Abgang bewegen. Als kurzzeitig Gerüchte über ein mögliches Aus von Dr. Helmut Marko aufkamen, stärkte er ihm sofort den Rücken und deutete an, dass bei einem Marko-Abgang auch seine Zukunft bei Red Bull nicht mehr in Stein gemeißelt sei.

Die Traumehe Verstappen und Red Bull bröckelt, ein Wechsel ist trotz Vertrags bis 2028 nicht mehr völlig ausgeschlossen. Die Frage, die sich nun stellt: Zu welchem Team würde Verstappen wechseln? Nach Meinung von Ralf Schumacher kann das eigentlich nur Mercedes sein.

Schumacher über Verstappen-Wechsel – „Chancen sind groß“

„Die Chancen sind groß. Denn wo soll Verstappen hin, wenn er nicht mehr bei Red Bull bleiben will? Ferrari ist zu, Audi ist noch zu weit weg von der Konkurrenzfähigkeit. Bleibt also Mercedes“, sagte der Ex-F1-Fahrer bei „Sport1“ und erklärte: „Ich glaube auch, dass Max mit seiner natürlichen, ehrlichen Art sehr gut zum Hause Mercedes passen würde. Für Toto wäre es perfekt.“

