Formel 1: Mercedes wittert seine Chance! Verstappen 2025 im Silberpfeil?

In der Formel 1 geht es aktuell neben der Strecke drunter und drüber. Im Mittelpunkt steht Spitzenteam Red Bull und die Horner-Affäre. Noch immer scheint dort das letzte Wort nicht gesprochen, die Spekulationen gehen weiter.

Offenbar wittert auch Mercedes jetzt seine Chance: Das Formel-1-Team baggert offensiv an Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister könnte bei den Silberpfeilen Lewis Hamilton ersetzen, der zu Ferrari abwandert.

Formel 1: Mercedes baggert an Verstappen

Max Verstappen bei einem anderen Team als Red Bull? Bis vor kurzem konnte sich das keiner so recht vorstellen. Der 26-Jährige hat drei WM-Titel in Folge eingefahren, ist auf dem besten Weg zu seinem vierten Titel und Red Bull stellt das mit Abstand beste Auto.

Es gibt also eigentlich keinen Grund zu wechseln – zumindest bis jetzt. Denn offenbar scheint Max Verstappen wenig angetan von den internen Streitereien aufgrund der Horner-Affäre. Als zuletzt kurz die Zukunft von Dr. Helmut Marko auf der Kippe stand, zweifelte auch Verstappen an seiner Zukunft bei Red Bull.

Verstappen steht auf der Seite des Chefberaters von Red Bull, nicht hinter Horner. Das weiß auch Mercedes-Boss Toto Wolff, der seine Chance wittert: „Ich sag nur: Wenn Horner bleibt (bei Red Bull, d. Red.) gibt es spannende Szenarien. Letztlich geht es um die Personalie Horner“, so Wolff gegenüber „Oe24.at“. Was er damit konkret sagen will: Wenn Horner bei Red Bull bleibt, gibt es eine Chance, Verstappen zu einem Wechsel zu überzeugen.

„So könnte Mercedes eine echte Alternative für Max werden“

Dass er ihn gerne im Team haben würde, daraus macht Wolff inzwischen keinen Hehl mehr: „Jedes Team würde Max gerne nehmen, weil er der stärkste Fahrer ist, ist doch logisch!“ Er weiß aber auch: „Der Fahrer wird immer versuchen, im stärksten Auto zu sitzen. Deswegen müssen wir vorher unsere Hausaufgaben machen, damit das Auto performt. So könnte Mercedes eine echte Alternative für Max werden.“

Bekommt Mercedes sein Auto in den Griff und bleibt Horner bei Red Bull, wer weiß, vielleicht sitzt Max Verstappen dann 2025 tatsächlich in einem Silberpfeil. Komplett ausgeschlossen scheint dieses Szenario inzwischen jedenfalls nicht mehr.