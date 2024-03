Formel 1: Alptraum für Red Bull? DAS wäre beinahe schlimmer als ein Verstappen-Abgang

Ist die Gefahr gebannt – oder bricht der Red-Bull-Vulkan noch einmal aus? In der Formel 1 ist der Rennstall seit Wochen DAS Gesprächsthema. Die Affäre um Teamchef Christian Horner avancierte zur Zerreißprobe.

Zwischenzeitlich stand gar ein Abschied von Max Verstappen im Raum! Der Verlust des dreifachen Formel-1-Weltmeisters wäre für Red Bull ein Drama. Allerdings wackelt jetzt auch noch Aerodynamik-Papst Adrian Newey. Dessen Abgang wäre vielleicht sogar noch schlimmer.

Formel 1: Das Hirn hinter Verstappen

Er ist das Hirn hinter den Erfolgen von Max Verstappen. In seinem Leben hat Adrian Newey zahlreiche Weltmeister-Autos entworfen. In der Königsklasse hat sich der 65-Jährige, der seit 2006 als Technischer Direktor für Red Bull arbeitet, den Ruf eines Genies erarbeitet.

Dass Red Bull mit der aktuellen Auto-Generation so viel Erfolg hat, geht insbesondere auf die Arbeit Neweys und seines Teams zurück. Und dennoch hat Christian Horner intern angeblich jetzt ganz andere Pläne.

Newey vor Wechsel?

Denn Newey arbeitet für Red Bull nicht nur exklusiv in der Formel 1, sondern auch am Hypercar-Projekt. Laut „Bild“ will Teamchef Horner ihn angeblich komplett dorthin schieben – aus Kostengründen. Schließlich müssen sich alle Teams der Königsklasse ans Budget-Cap halten. Ein Grund, weshalb die einstige Freundschaft, der beiden mittlerweile zerrüttet sein soll.

Sollte er tatsächlich aus dem F1-Projekt fliegen, könnte Newey gänzlich hinwerfen und bei einem anderen Rennstall anheuern. Ein Alptraum für Red Bull. Zum einen würde der Input des Genies fehlen – zum anderen könnte er Wissen vom Brauserennstall plötzlich bei der Konkurrenz einbringen.

Formel 1: Toto Wolff sagt nicht „Nein“

Bliebe die Frage, wohin ihn das wirre Personalkarussell führen könnte. Auf Newey angesprochen, antwortet Mercedes-Boss Toto Wolff bei „oe24.de“ jetzt: „In diesem verrückten Karussell ist immer alles möglich, ich würde überhaupt nichts ausschließen.“ Dennoch stellt er klar, dass man dem aktuellen Techniker-Team komplett vertraue.

Ein weiteres Ziel könnte Ferrari sein. Die Scuderia soll ohnehin einige RB-Mitarbeiter jagen, da könnte man Newey gleich mit holen. Es wäre in der Formel 1 jedenfalls ein riesiger Personal-Coup.