Formel 1: Plant Red Bull heftige Norris-Schwächung? Fahrer spricht Klartext

In der Formel 1 kannst du nur Erfolg haben, wenn du die besten Techniker, die besten Fahrer und einen eiskalten Geschäftssinn hast. In den vergangenen Jahren verkörperte kaum ein Rennstall diese Taktik so sehr wie Red Bull. Mit viel Können und manchem Trick dominierte man die Rennserie bis zuletzt.

Insbesondere McLaren und Lando Norris bereiten den Bullen um Max Verstappen derzeit aber extreme Kopfschmerzen. Spätestens in den kommenden Jahren dürfte es keinen angenehmen Durchmarsch zum Titel mehr geben. Grund genug, den größten Formel-1-Konkurrenten womöglich zu schwächen.

Formel 1: McLaren mit großem Trumpf

Neben einem schnellen Auto und einem Fahrer mit Weltmeister-Chancen hat McLaren derzeit etwas, das Red Bull gänzlich fehlt: ein guter zweiter Fahrer. Während Sergio Perez einmal mehr eine Saison zum Vergessen erlebt, begeistert Oscar Piastri im Schatten Norris‘.

Der Australier absolviert zwar erst seine zweite Saison in der Königsklasse, fährt aber längst wie ein routinierter Hase. Bis sich McLaren aktiv dazu entschied, Norris zur teaminternen Nummer 1 zu ernennen, war Piastri drauf und dran, ihm den Rang abzulaufen. Seither ist er als „Wingman“ eine wichtige Hilfe sowohl im Kampf um die Fahrer-WM für Norris als auch in der Konstrukteurswertung. Kurz um: Er erfüllt für McLaren und seinen britischen Teamkollegen das, was Perez für Verstappen und Red Bull in der Formel 1 wieder nicht leisten kann.

Wildert Red Bull?

Kein Wunder, dass dem Dosen-Rennstall die Erfolgskonstellation ein Dorn im Auge ist. Und schon werden Gerüchte laut, wonach Red Bull darauf schiele, Piastri bei sich bietender Gelegenheit unter Vertrag zu nehmen. Zweifelsohne wäre das eine Schwächung – sowohl für McLaren als auch für Lando Norris.

Entsprechenden Medienberichten zufolge dürfte dieses Szenario allerdings nicht in naher Zukunft eintreten. Eher sei der Wechsel etwas für 2026 – wenn möglicherweise auch Max Verstappen die Österreicher verlässt.

Formel 1: Piastri reagiert auf Gerüchte

Am Rande des Mexiko-GP hat sich der Betroffene jetzt zu den Gerüchten geäußert. „Ich bin sehr glücklich, wo ich bin. Ich stehe nach diesem Jahr auch für die beiden nächsten unter Vertrag“, macht er deutlich. Ihm gehe es nicht darum, „irgendwo anders hinzugehen“. Ob er das noch so sieht, wenn er bei einem Top-Team der Nummer-1-Fahrer werden könnte?