Formel 1: Verstappen verkündet die frohe Botschaft – jetzt darf es jeder wissen

Als alle Formel-1-Fahrer bereits in Miami angekommen waren, sucht man einen vergeblich: ausgerechnet den Weltmeister Max Verstappen. Doch sein Fehlen hatte einen erfreulichen Grund.

Der Red-Bull-Star verschob seine Reise in die Staaten, da seine Verlobte Kelly Piquet und er ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten. Nun ist es endlich so weit. Der Formel-1-Star verkündete glücklich die Geburt seiner Tochter Lily.

Formel 1: Verstappen ist Papa geworden!

Auf Instagram teilt der Formel-1-Weltmeister mit Kelly Piquet ein Foto der Neugeborenen und schreibt: „Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unsere Herzen sind voller denn je – du bist unser größtes Geschenk. Wir lieben dich so sehr.“ Unter dem Beitrag gibt es zahlreiche Glückwünsche. Darunter auch von seinem großen WM-Konkurrenten Oscar Piastri.

Aufgrund der Geburt verspätete sich die Ankunft des Red-Bull-Stars. Verstappen verpasste dadurch den ungeliebten Pressetag am Donnerstag. Pünktlich zum ersten freien Training am Freitag kam er allerdings in Florida an. Er wird also wie geplant an allen Sessions teilnehmen.

Die Geburt der Kleinen wird auch Red Bull freuen, denn dadurch verpasst der Niederländer kein Rennen. Die Sorge gab es in den vergangenen Wochen und Monaten. Doch nun können alle aufatmen.

Erster Sieg als Papa?

So werden in Miami nun viele Blicke auf Verstappen gerichtet sein. Eigentlich nichts Neues, da der Formel-1-Star ohnehin immer viele Schlagzeilen schreibt. Doch durch die Geburt der Tochter Lily könnte Verstappen vielleicht einen Motivationsschub bekommen haben und den ersten Sieg als frischgebackener Papa feiern.

Übrigens: In die Rolle des Vaters konnte Verstappen schon in den vergangenen Jahren etwas schlüpfen. Kelly Piquet hat bereits eine Tochter aus ihrer früheren Beziehung zum russischen Ex-Piloten Daniil Kvyat. Sie heißt Penelope und bekam von Verstappen sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe.

Jetzt hat er also zwei Mädchen in der Verstappen-Familie. Ob sie auch eines Tages in die Fußstapfen ihres Papas treten und Rennen fahren werden? Bis es so weit kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern.