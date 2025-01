Nie wieder Formel 1? Sergio Perez trifft Entscheidung

Nach seinem Rauswurf bei Red Bull hat Sergio Perez zum ersten Mal seit 2011 keinen Job in der Formel 1. Ob es für den 35-Jährigen überhaupt noch einmal einen Weg zurück in die Königsklasse des Motorsports gibt, ist offen.

Wenige Wochen nach seinem Aus bei Red Bull schwärmt der Mexikaner plötzlich von der neugewonnenen Freizeit. Das Thema Formel 1 hat Sergio Perez aber offenbar noch nicht ganz abgehakt.

Formel 1: Perez äußert sich zu seiner Zukunft

Über Wochen und Monate hatte sich das Aus von Perez angebahnt, dann passierte es kurz nach Ende der Saison wirklich. Er selbst schien damit aber immer noch nicht wirklich gerechnet zu haben. Eine Antwort darauf, wie es für ihn weitergeht, kann er deshalb noch nicht geben.

„Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist zu früh, um eine Antwort zu geben. Am Ende der Saison ging alles sehr schnell, deshalb habe ich es nicht erwartet“, wird er von „f1.com“ zitiert.

Seine neugewonnene Freizeit scheint Perez aber sehr zu genießen. „Jetzt bin ich in einer unglaublichen, traumhaften Position, von der ich nicht einmal wusste, dass ich sie habe. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben, sehr aufgeregt über das, was vor mir liegt“, so Perez.

„Es wird alles zu seiner Zeit kommen“

Eine Rückkehr in die Formel 1 schließt er aber nicht aus. „Wenn ich ein gutes, interessantes Projekt bekomme, werde ich es auf jeden Fall in Betracht ziehen und darüber nachdenken. Es wird alles zu seiner Zeit kommen“, erklärt der Mexikaner, betont aber: „Im Moment ist meine Priorität in den kommenden Monaten, Spaß zu haben, das zu tun, was ich bisher nicht tun konnte, zu reisen, mit meiner Familie zusammen zu sein…“

Eine Entscheidung über den nächsten Schritt seiner Karriere wolle er in den nächsten sechs Monaten treffen.