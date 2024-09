Formel 1: Rücktrittsgerüchte um Perez – der Red-Bull-Pilot reagiert sofort

Über Sergio Perez und seine Zukunft in der Formel 1 wird nach wie vor wild spekuliert. In der vierwöchigen Pause kamen plötzliche Rücktrittsgerüchte auf. Er wolle am Ende der Saison seine Karriere beenden.

Jetzt hat Sergio Perez mit einem eindeutigen Statement auf die Rücktrittsgerüchte reagiert. Der Red-Bull-Pilot denkt offenbar überhaupt nicht daran, seine Karriere in der Formel 1 zu beenden.

Formel 1: Perez reagiert auf Rücktrittsgerüchte

Der bekannte Formel-1-Journalist Joe Saward schrieb in diesen Tagen, dass Perez seinen Rücktritt plane. Er wolle bei seinem Heim-GP in Mexiko die Entscheidung verkünden. Das sorgte schnell für viel Aufregung im Rennzirkus.

Es dauerte aber nicht lange, bis Perez diese Gerüchte ins Reich der Fabeln verwies – und das auf eine äußerst amüsante Art und Weise. Der Mexikaner teilte eine bekannte Filmszene und machte damit allen klar, dass er noch lange nicht genug hat.

„Ich werde nicht gehen“

Im Film „Wolf of Wall Street“ steht der Hauptcharakter Jordan Belfort (gespielt von Leonardo DiCaprio) vor der gesamten Belegschaft, will eigentlich seinen Abschied bekannt geben und ändert dann aber seine Meinung. In der legendären Szene schreit er mehrfach: „Ich werde nicht gehen“ – und die Mitarbeiter rasten dabei aus.

Diesen Ausschnitt teilte Perez in seiner Instagramstory und schrieb dazu mit ganz vielen Lach-Emojis: „Tut mir leid“. Der Mexikaner denkt offenbar also noch nicht ans Aufhören, wie er jetzt allen deutlich mitteilte.

Perez steht seit mittlerweile über einem Jahr heftig in der Kritik. Immer wieder leistet er sich große Fehler und kann nicht mit Verstappen mithalten. Bis jetzt kam er aber immer wieder um den Rauswurf herum.