Formel 1: Perez endgültig vor dem Aus – Nachfolger stehen schon bereit

Für Sergio Perez wird die Luft in der Formel 1 immer enger. Obwohl er seinen Vertrag bei Red Bull erst vor wenigen Wochen verlängert hat, steht der Mexikaner jetzt vor dem Aus. Schon in der Sommerpause könnte seine F1-Karriere enden.

Bei Red Bull macht man längst keinen Hehl mehr daraus, dass Perez schon in der Sommerpause seinen Platz in der Formel 1 verlieren könnte. Jetzt spricht Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko sogar schon über die möglichen Nachfolger.

Formel 1: Perez vor dem Aus

Sollte Perez in der Sommerpause über 100 Punkte hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen liegen, kann Red Bull ihn rauswerfen, so heißt es. Dr. Helmut Marko bestätigte nun zumindest eine Ausstiegsklausel.

Im Interview mit „Grandprix247“ erklärte er: „Alle Formel-1-Verträge haben Ausstiegsklauseln, die meisten davon sind leistungsabhängig oder, sagen wir, für die Spitzenfahrer.“ Zu Perez konkret sagte er: „Wie ich bereits erwähnt habe, werden wir während der Sommerpause eine Bewertung vornehmen und dann eine Entscheidung treffen.“

Zwei Rennen bleiben Perez also noch, um die Red-Bull-Bosse zu überzeugen. Sein Rückstand auf Verstappen beträgt 137 Punkte, auf unter 100 Punkte Rückstand wird er nicht mehr kommen. Es zählt also rein die Leistung, die er in Ungarn und Belgien bringt.

Lawson oder Tsunoda – wer ersetzt Perez?

Viele gehen davon aus, dass Perez letztes Stündlein schon geschlagen hat. Und auch bei Red Bull bereitet man sich schon auf den Fahrerwechsel vor. „Lawson testet am Donnerstag in Silverstone. Und es wird weitere Einsätze mit Lawson geben. Außerdem ist da noch Yuki Tusnoda, der sich sehr gut schlägt“, so Dr. Marko.

Liam Lawson, aktuell Ersatzfahrer, und Yuki Tsunoda, aktuell Racing-Bulls-Fahrer, sind wohl die Kandidaten, die Perez bis zum Saisonende ersetzen könnten. Daniel Ricciardo dürfte kein Kandidat sein. Er kämpft selbst noch um seine Zukunft bei den Racing Bulls.