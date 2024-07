Formel 1: Alle warten auf Sainz-Entscheidung – DARUM lässt sich der Star-Pilot Zeit

Das Fahrerkarussell in der Formel 1 dreht sich auch mitten in der Saison munter weiter. Noch nicht alle Piloten haben für das kommende Jahr schon ein Cockpit sicher. Das gilt auch für Carlos Sainz.

Der Spanier muss seinen Platz bei Ferrari zum Saisonende räumen. Sein Nachfolger wird Lewis Hamilton. Doch wohin führt es Sainz? An Angeboten soll es dem 29-Jährigen nicht mangeln. Doch entschieden hat sich der Madrilene noch nicht – und das wohl aus nur einem Grund!

Formel 1: Carlos Sainz hofft weiter auf Cockpit bei Top-Team

Sainz soll bei seiner Wahl für einen neuen Rennstall großen Wert auf die Konkurrenzfähigkeit seines Autos legen. Derzeit liegen ihm wohl Angebote von Williams, Sauber und Alpine vor – den derzeit drei wohl schlechtesten Teams im Grid. Würde Sainz eine dieser Offerten reizen, wäre sein Platz für das kommende Jahr wohl schon lange verkündet worden.

Auch interessant: Formel 1 macht es offiziell! Verstappen, Hamilton und Co. sind nicht begeistert

Deswegen soll der Noch-Ferrari-Pilot weiter auf seine Chance bei Mercedes und Red Bull warten. Und diese könnte sich für ihn wohl noch ergeben. Denn Mercedes hat aktuell mit George Russell nur einen Fahrer für die kommende Saison fest eingeplant. Und bei Red Bull ist Sergio Perez in den vergangenen Rennen durch seine teils miserablen Leistungen kaum wiederzuerkennen.

Sainz hat finale Entscheidung noch nicht gefällt

Sainz selbst äußert sich zu seiner Zukunft in der Formel 1 wie folgt: „Es war immer kompliziert, eine solche Wahl ist nie einfach. Deshalb habe ich diese Entscheidung noch nicht gefällt. Es ist auch ein bisschen ein Ratespiel, man braucht Glück und versucht, herauszufinden, was in der Formel 1 passiert.“

Alle Fans der Rennserie werden sich mit einem endgültigen Beschluss des Fahrers also noch ein wenig in Geduld üben müssen. An Möglichkeiten mangelt es dem Spanier jedenfalls nicht.