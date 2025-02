Formel 1: Fahrer setzt Team unter Druck – „Es gibt eine Deadline“

So viele junge Fahrer träumen davon, irgendwann einmal in der Formel 1 zu fahren. Dazu gehört auch Patricio O’Ward. Der 25-Jährige würde nur zu gerne in der Königsklasse des Rennsports an den Start gehen, doch bislang blieb ihm dieser Wunsch verwehrt.

O’Ward fährt aktuell für den McLaren in der IndyCar-Series, ist aber gleichzeitig auch Ersatzfahrer des Formel-1-Teams. Eine Doppelrolle, die er so nicht mehr ewig ausfüllen will. Der Mexikaner setzt sein Team unter Druck.

Formel 1: O’Ward drängt auf festes Cockpit

Statt den klassischen Weg über die unteren Formel-Klassen zu gehen, versucht es O’Ward seit einigen Jahren über die IndyCar-Series. Schon 2018 feierte er dort sein Debüt. 2019 absolvierte er zwischenzeitlich als Red-Bull-Junior ein Rennen in der Formel 2, wechselte 2020 aber schließlich in der Indy-Series zu Arrow McLaren.

Für McLaren fuhr er seitdem zahlreiche Tests, sitzt immer wieder in älteren Formel-1-Wagen. Seit 2024 ist O’Ward nun auch Ersatzfahrer, saß beim Mexiko-GP im 1. Freien Training im Auto. Das genügt dem 25-Jährigen aber offenbar nicht. Er will einen festen Sitz in der Formel 1, wie er nun klarstellt.

„Es ist cool zu sehen, wie das Team die Konstrukteurs-Meisterschaft und alles andere gewinnt. Ich war froh, zumindest ein kleiner Teil davon zu sein. Aber es ist ziemlich hart, weil es so ist, als ob man an ein Buffet geht und nichts essen kann – alle anderen essen und genießen, und man ist einfach nur da; man kommt nicht dazu, das zu tun, was man am liebsten tut, und muss zusehen, wie die anderen es tun“, sagte O‘Ward gegenüber „The Race“.

„Ich bin nicht offen dafür, es noch fünf Jahre lang zu machen“

Für ihn ist die Rolle des Ersatzfahrers unbefriedigend. „Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich voll dabei bin, und ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass sich diese Chance in der Formel 1 ergibt, aber es gibt immer eine Deadline, es wird immer ein Datum geben, an dem es einfach ‚genug‘ ist, weil es vielleicht nie passiert“, so der Mexikaner, der betonte: „Ich bin nicht offen dafür, es noch fünf Jahre lang zu machen. Ich denke, es gibt definitiv eine Deadline, und die wird eher früher als später kommen. Ich gebe dieses Jahr alles und hoffe, dass sich meine Chancen weiter verbessern.

Neben seiner Rolle als Ersatzfahrer ist O’Ward weiterhin auch in der IndyCar-Series für McLaren unterwegs. In der Formel 1 sind bei dem Papaya-Rennstall aktuell die Plätze mit Oscar Piastri und Lando Norris für einige Jahre vergeben.