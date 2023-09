Formel 1: Irres Comeback offiziell! Mit diesem Hammer hat keiner gerechnet

Paukenschlag im Motorsport! Wie reagiert man auf eine völlige Enttäuschung, die man in der Formel 1 erlebt hat? Richtig: Man geht dahin zurück, wo man einst Weltmeister wurde und die beste Zeit seiner Karriere feierte.

Genau so macht es jetzt Nyck de Vries! Der Niederländer erlebte als Fahrer von Alpha Tauri enttäuschende Monate in der Formel 1. Nach einer kurzen Pause kündigt er nun sein Comeback an. Abgeschlossen hat er noch lange nicht.

Formel 1: De Vries findet neuen Job

Für de Vries geht es zurück in die Formel E! Das gab der 28-Jährige am Mittwochvormittag bekannt. 2024 geht er für das indische Team Mahindra an den Start. Gemeinsam an der Seite von Edoardo Mortara will er nach dem Titel greifen.

Es ist eine Rückkehr zu erfolgreicheren Tagen für den Ex-Alpha-Piloten. In der Formel E drehte de Vries zwischen 2019 und 2022 seine Runden, als er auf einen freien Platz in der Formel 1 wartete – mit Erfolg! 2021 krönte er sich dort zum Weltmeister.

Überraschende Wahl

Die Nachricht kommt insofern überraschend, da de Vries zuletzt mit einem Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Toyota in Verbindung gebracht wurde. Nun die überraschende Kehrtwende in Richtung Elektro-Renner.

Vom Rennen ist die Langstrecken-WM allerdings noch nicht. De Vries könnte mit einem Doppelprogramm ins neue Jahr starten, wäre dann aber darauf angewiesen, dass es zu keiner Terminüberschneidung kommt.

Formel 1: Drama um de Vries

Damit würde er das erfolglose Engagement in der Königsklasse endgültig hinter sich lassen. Nachdem er jahrelang auf sein Stammcockpit warten musste, gab man dem Niederländer bei Alpha Tauri gerade mal zehn Rennen Schonfrist.

Weil er ohne Punkte blieb, tauschte das Team ihn bereits vor der Sommerpause gegen Daniel Ricciardo aus. Anschließend hatte er sich aus der Formel 1 komplett zurückgezogen, um den Kopf freizubekommen.