Sebastian Vettel: Hammer-Comeback wird konkreter! Aussagen lassen aufhorchen

Die Fans wünschen es sich schon lange und jetzt kann es tatsächlich bald geschehen: Sebastian Vettel steht nach seinem emotionalen Abschied aus der Formel 1 vor einem Hammer-Comeback!

Gerüchte dazu gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder. Nachdem Sebastian Vettel selbst die Rückkehr in ein Auto angekündigt hat, bestätigte ein Teamchef Gespräche mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister.

Sebastian Vettel: Hammer-Comeback wird konkreter

Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Rückkehr in die Formel 1. Vielmehr wird Sebastian Vettel beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans wohl an den Start gehen. „Wir sprechen mit Seb. Es gibt Diskussionen, aber es ist noch nichts entschieden“, erklärte Sam Hignett, der Teamchef des britischen Jota-Porsche-Rennstalls, gegenüber „Autosport“.

Ein Deal sei noch nicht offiziell, erklärte der Brite. „Es gibt noch keinerlei Vertrag, der unterschrieben wäre, und er hat auch noch keins unserer Autos getestet.“

Gerüchte über die spektakuläre Rückkehr des Heppenheimers gibt es bereits seit Monaten. Als „auto motor und sport“ vermeldete, dass Vettel Anfang Oktober einen LMP2-Prototyp des Jota-Teams testen werde, reagierte der ehemalige Formel-1-Pilot darauf. „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden.“ Le Mans findet im kommenden Jahr am 15. und 16. Juni statt.

Formel-1-Rückkehr vorerst ausgeschlossen

Vor einigen Tagen beim Japan-GP war Sebastian Vettel in Suzuka zu Gast und schloss eine Rückkehr in die Formel 1 vorerst aus. „Zumindest nicht im Moment“, sagte der 36-Jährige. „Die Formel 1 war so lang der Mittelpunkt meines Lebens. Aber wenn du einmal draußen bist, realisierst du, wie viel es da sonst noch gibt auf der Welt – und wie klein die Formel 1 im Verhältnis dazu ist.“

Nun könnte er mit Le Mans zumindest eine neue Rennserie ausprobieren. Neben Vettel sind auch zwei andere Ex-F1-Piloten im Gespräch. Jenson Button und Robert Kubica sollen ebenfalls am Event teilnehmen.