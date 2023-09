Formel 1: Vor wegweisender Entscheidung – F1-Legende mit warnenden Worte an Mick Schumacher

Mick Schumacher steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Geht es in der Formel 1 weiter? Geht es in die Langstrecken-Serie? In den kommenden Wochen wird Schumacher eine Entscheidung treffen (müssen). Einem ehemaligen Motorsportler zufolge sollte er sich diese ganz genau überlegen.

Denn für Hans-Joachim Stuck ist die Entscheidung, die Mick Schumacher demnächst treffen muss, wegweisend für seine restliche Karriere. Eine Entscheidung gegen die Formel 1 könne große Folgen haben, so der Ex-Rennfahrer.

Formel 1: „Dann ist er weg vom Fenster“

Die Optionen für Schumacher werden immer weniger. Ein festes Cockpit in der Formel ist für das kommenden Jahr nahezu ausgeschlossen – die meisten Teams haben ihre Fahrer bereits fest gebunden. So scheint es für den deutschen Rennfahrer nur eine Option zu geben: die Formel 1 (vorerst) zu verlassen und den Job als Reservefahrer für Mercedes aufzugeben.

Doch für Stuck wäre das der falsche Weg. Der 72-Jährige warnte Schumacher bei „Eurosport“ vor einem Wechsel in die WEC. „Wenn er nicht in der Formel 1 bleibt und für ein Team fährt, ist er dort raus“, so Stuck.

++ Formel 1: Rausgeworfener Pilot plötzlich wieder Cockpit – kommt es zu einem besonderen Wiedersehen? ++

Er sieht die kommende Entscheidung als wegweisend für Schumachers Karriere an. Als Testpilot bei Mercedes böten sich dem 24-Jährigen auch weiterhin Chancen auf einen (Wieder-)Einstieg in die Formel 1. Sollte Mick sich nun aber für Alpine und einen Einstieg in die Langstrecken-WM entscheiden, würde das die Situation grundlegend verändern. „Wenn er jetzt aber plötzlich rausgeht, dann ist er weg vom Fenster“, betont Stuck gegenüber Sportsender.

Williams als letzter Ausweg?

Im Kampf um die begehrten Cockpits in der Formel 1 ist nun nur noch ein Platz vakant. Für Schumacher dürfte es die letzte Chance sein, in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse des Rennsports mitzufahren. Lediglich das Williams-Team sucht wohl noch einen Fahrer, nachdem die Leistungen von Logan Sargeant in dieser Saison nicht überzeugend waren und sein Cockpit neu vergeben werden könnte.

Mehr News:

Bis zuletzt hatte sich der Deutsche auch noch Hoffnungen auf einen Platz bei AlphaTauri machen können. Doch der Rennstall hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass man in der kommenden Saison weiterhin mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo an den Start gehen wird.