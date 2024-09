Formel 1: Fans halten wegen Norris den Atem an – „Um Himmels willen“

Von der Red-Bull-Dominanz zur McLaren-Dominanz! Lando Norris schnappt sich beim Singapur-GP den nächsten Sieg in der Formel 1 und lässt der Konkurrenz um den WM-Führenden Max Verstappen absolut keine Chance.

Von der 1. bis zur letzten Runde führte Norris das Rennen an und hatte einen satten Vorsprung auf Verstappen. Dabei sorgte der McLaren-Star aber für zwei Schrecksekunden, die die Formel-1-Fans zum Ausrasten brachte.

Formel 1: Fans halten wegen Norris den Atem an

Das Nachtrennen in Singapur ist immer wieder spektakulär. Zwar bietet der Grand Prix nicht viel Spannung, da es wenige Überholmanöver gibt, dennoch rutscht dem einen oder anderen Zuschauer das Herz in die Hose, so knapp wie die Formel-1-Autos an den Wänden vorbeifahren.

So war es auch bei Lando Norris gleich zweimal der Fall. Der McLaren-Star fuhr ein souveränes Rennen und behielt die Führung von der 1. Runde an. Max Verstappen hatte keine Chance und einen mächtigen Rückstand auf den Briten.

Dabei hätte es auch ganz anders aussehen können. Erst touchierte Norris in der 30. Runde leicht die Wand und hatte Sorge, dass der Frontflügel Schaden davon genommen habe. 15 Runden später gab es die nächste Schrecksekunde, als der McLaren-Pilot wieder beinahe in die Bande krachte.

„Um Himmels willen. Was macht er da?“

Den Super-Gau konnte Norris abwenden. Er hätte damit nicht nur die Führung verloren, sondern auch den wichtigen Sieg gegen Verstappen. Bei den beiden Szenen hielten die Formel-1-Fans, die auf der Seite von Norris stehen, den Atem an.

„Um Himmels willen, Lando. Was macht er da? Konzentriere dich!“, „Ich kann nicht hinschauen. Das war gerade der absolute Horror für mich“ und „Was war denn das? Das hätte mich gerade richtig brechen können, wenn er in die Bande gefahren wäre“, sind nur drei von zahlreichen Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

Am Ende hatten McLaren und Norris Grund zum Jubeln. Mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf Verstappen gewinnt der Brite und verringert den Abstand im WM-Kampf auf 52 Punkte. Das werden noch spannende letzte Rennen in der Motorsport-Königsklasse.