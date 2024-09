Formel 1: Red Bull buhlt um Star-Pilot – plötzlich muss Mercedes zittern

Plötzlich dreht Red Bull den Spieß in der Formel 1 um! In den vergangenen Monaten sorgte Mercedes-Teamchef Toto Wolff immer wieder mit seinen Anwerbungsversuchen für Aufsehen. Er will nämlich gerne Max Verstappen zu den Silberpfeilen holen. Natürlich kam das beim österreichischen Team nicht gut an.

Jetzt ist es Red Bull selbst, das um einen Mercedes-Piloten buhlt. Teamchef Christian Horner hat nämlich George Russell ins Visier genommen. Folgt in der Formel 1 bald der nächste Wechsel-Hammer?

Formel 1: Nächster Wechsel-Hammer?

Seit dem Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist in der Formel 1 alles möglich! Das wissen die Teams und auch die Fahrer. So könnten in Zukunft weitere spektakuläre Transfers folgen. Ob einer bald George Russell zu Red Bull sein könnte?

Am Rande des Großen Preises von Singapur sorgt Teamchef Christian Horner nämlich für Aufregung. Im Sky-Interview wurde er über mögliche Fahrer für die Zukunft gefragt. „Wir wollen uns Zeit nehmen, um zu überlegen, wie unsere Optionen für die Zukunft aussehen. Wir haben keine Angst, uns außerhalb des Red-Bull-Teams umzuschauen. Der Vertrag von George Russell läuft Ende nächsten Jahres aus. Es wäre dumm, das nicht zu berücksichtigen“, sagte der Brite.

Spätestens jetzt sollten bei Mercedes die Alarmglocken läuten. Verlieren die Silberpfeile tatsächlich ihren kommenden Nummer-1-Fahrer an Red Bull? Im kommenden Jahr wird übrigens Kimi Antonelli an der Seite von Russell fahren.

Red Bull buhlt um Russell – Mercedes will Verstappen

Was einen Wechsel von Russell zu Red Bull möglich machen könnte, ist eine Leistungsklausel im Vertrag von Sergio Perez. Der Mexikaner fährt seit mehreren Monaten seiner Form hinterher, stand sogar kurzzeitig vor dem Aus. Allerdings hat das Formel-1-Team entschieden, dass er im Team bleiben kann.

Was passiert dann aber, wenn Russell tatsächlich zu Red Bull wechselt? Wird Mercedes dann eine Großattacke starten und Verstappen verpflichten? Alles vorerst Zukunftsmusik. Sicher ist jedoch, dass es in der Formel 1 zu einigen Hammer-Wechsel kommen könnte.