Die Formel-1-Saison nach seiner Rückkehr läuft für Nico Hülkenberg noch nicht so, wie vermutlich erhofft. Zwar hat der einzige deutsche Pilot in der Motorsport-Königklasse immer wieder seine Glanzmomente, allerdings ist sein Haas-Bolide oftmals zu langsam.

Bezüglich Haas gibt es jetzt auch eine gute Nachricht für den Formel-1-Fahrer. Die kommt auch noch vom Haas-Teamchef selbst.

Formel 1: Mega-News für Hülkenberg

Die Sorge bei den deutschen Fans war groß, dass in diesem Jahr kein Pilot aus Deutschland in der Formel 1 fahren wird. Schließlich hatte Mick Schumacher kein Cockpit erhalten und Sebastian Vettel seine Karriere beendet. Doch Nico Hülkenberg feierte dann sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse. Im Haas fährt er gemeinsam mit dem Dänen Kevin Magnussen um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft.

Auch interessant: Formel 1: Harter Rückschlag für Alonso! DAS ist besonders bitter für den Aston-Martin-Star

Nun dürfen sich beide Piloten auf ein weiteres Jahr zusammen als Haas-Stammfahrer hoffen. Teamchef Günther Steiner zufolge plant der US-Rennstall derzeit keine Änderung seiner Pilotenpaarung für die kommende Saison.

„In Bezug auf den Fahrermarkt sind wir im Moment ziemlich zufrieden mit dem, was wir haben“, sagte der Italiener vor dem Rennen in Österreich am Sonntag.

Haas will mit Hülkenberg weitermachen

Das Formel-1-Team wolle so bald wie möglich die beiden Fahrer für die nächste Saison verkünden. „Damit wir nicht so eine Hängepartie haben wie letztes Jahr und Euch erzählen, es wird beim nächsten Rennen passieren, und dann wird es langweilig“, fügte der Teamchef hinzu.

Letztes Jahr sorgte Haas für mächtig Aufregung, als die Entscheidung über die Zukunft von Mick Schumacher lange hinausgezögert wurde. Anschließend folgte die Trennung mit dem deutschen Piloten, der von Hülkenberg ersetzt wurde. Der Rheinländer hatte zuvor drei Jahre als Ersatzfahrer hinter sich, in denen er nur zu wenigen Renn-Einsätzen gekommen war.

Mehr News für dich:

Noch läuft die Saison für Hülkenberg eher bescheiden. In den acht Rennen konnte der Haas-Pilot sechs Punkte holen und ist in der Wertung derzeit auf dem zwölften Platz. Mit Magnussen hat er im langsamen Haas kaum Chancen, mehr Punkte zu holen. Dafür überraschen beide hin und wieder mit guten Platzierungen in den Qualifyings.