Formel 1: Hammer-Ansage von Alonso! Diese Worte werden Fans lieben

Er ist der Liebling der Fans. Fernando Alonso beweist derzeit, dass das Alter nur eine Zahl ist. Der Spanier ist der älteste Fahrer im Feld, zeigt dafür aber mit die besten Leistungen in der Formel 1. Bereits vier Mal raste er in diesem Jahr aufs Podium.

Sein spektakulärer wie heiß diskutierter Wechsel von Alpine zu Aston Martin hat sich für Alonso mehr als bezahlt gemacht. Für seine Fans in der Formel 1 hat er jetzt eine Nachricht, die alle ausrasten lässt.

Formel 1: Karriereende? Nichts da!

Denn auch Alonso muss sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen, wann der Zeitpunkt für sein Karriereende gekommen ist. Getragen von den jüngsten Erfolgen scheint der zweimalige Weltmeister daran aber gar keinen Gedanken zu verschwenden.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er Ende Juli seinen 42. Geburtstag feiert. „Ich fühle mich frisch, ich fühle mich schnell, ich fühle mich motiviert“, zitiert „Motorsport-Total“ Alonso. Demnach könne er sich sehr gut vorstellen, noch ein paar Jahre in der Formel 1 zu fahren. Eine Nachricht, die seine Fans mit großem Jubel aufnehmen dürften.

Vertrag über mehrere Jahre

Dafür spricht, dass er bei Aston Martin einen Vertrag über mehrere Jahre besitzt. Genaue Details liegen im Dunkeln. Allerdings sagt Alonso über seine Zukunft: „Ob es zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre oder wie viele auch immer werden, weiß ich nicht.“

Zumindest also im nächsten Jahr wird der Oldie in der Formel 1 noch dabei sein. Damit baut er auch seinen Rekord für die meisten GP-Starts weiter aus (aktuell steht er bei 361 Rennen). Erstmals fuhr er am 4. März 2001 beim Rennen in Australien.

Formel 1: Alonso will mehr

Die vier dritten Plätze in der aktuellen Saison haben den Veteranen auf jeden Fall heiß gemacht. Er will noch mehr. Es sei frustrierend, dass Platz drei das Maximum sei und es an den Red Bulls kein Vorbeikommen gebe.

„Natürlich wollen wir eines Tages die Möglichkeit haben, ein Rennen zu gewinnen, aber im Moment ist das noch nicht der Fall“, sagte Alonso nach dem Rennen in Miami. Doch er hofft, die Chance auf den 33. Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere zu bekommen.