Formel 1: Noch vor Einstieg – Audi verliert wohl wichtigen Mann

2026 steigt Audi offiziell in die Formel 1 ein, der deutsche Autohersteller übernimmt das Sauber-Team und baut eigene Motoren. Noch bevor es richtig losgeht, könnte Audi einen wichtigen Mann im Team verlieren. Teamchef Frederic Vasseur steht vor einem Wechsel zu Ferrari.

In knapp drei Jahren geht es für Audi in der Formel 1 richtig los. Dann startet der deutsche Hersteller mit eigenem Werksteam. Audi übernimmt das Sauber-Team, ihre Fabrik in Hinwil und mutmaßlich auch zahlreiche Mitarbeiter.

Formel 1: Vasseur vor Wechsel zu Ferrari

Einen ganz wichtigen Posten wird Audi aber wohl neu besetzen müssen. Aktuell ist Frederic Vasseur der Boss bei Alfa Romeo-Sauber, doch der erfahrene Manager wird wohl bald die Seiten wechseln. Er gilt als Favorit auf die Nachfolge von Mattia Binotto bei Ferrari. Binotto legt sein Amt am Saisonende nieder, macht bei Ferrari Schluss.

Die Suche nach seinem Nachfolger läuft. Nach Informationen des Portals „f1-insider.com“ ist die Entscheidung schon gefallen. Vasseur soll noch in diesem Jahr als neuer Ferrari-Teamchef vorgestellt werden. Für Audi hätte das Folgen.

Wird ausgerechnet ER der neue Audi-Boss?

Vasseur ist ein erfahrener Mann, leistet bei Alfa Romeo zurzeit gute Arbeit und hätte das Team auf den Übergang zu Audi vorbereiten können. Auch wenn Audi 2026 womöglich einen Mann aus den eigenen Reihen einsetzen wird, hätte man von der Arbeit von Vasseur noch profitieren können. Das ist jetzt aber offenbar vom Tisch.

Der italienische Formel-1-Experte Leo Turrini brachte zuletzt Ex-Ferrari-Boss Mattia Binotto als möglichen Audi-Teamchef ins Gespräch. „Binotto wird bald im Dienste der Konkurrenz stehen. Ich weiß, dass er mit Audi spricht, das 2026 in die Formel 1 einsteigen wird“, so der Ferrari-Insider. Das wäre ein echter Hammer.