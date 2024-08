Formel 1: Hammer bahnt sich an! Mick Schumacher vor Blitz-Comeback?

Wie heißt es so schön: Unverhofft kommt oft! Erst vor wenigen Tagen kassierte Mick Schumacher einen heftigen Dämpfer, doch jetzt könnte sich das Blatt wieder wenden. Plötzlich steht er kurz vor einem Comeback in der Formel 1.

Schon beim Großen Preis von Italien könnte Mick Schumacher wieder in einem Formel-1-Rennen im Cockpit sitzen. Eine Entscheidung muss schnell fallen. Die Rückendeckung von Mercedes hat der 25-Jährige.

Formel 1: Fährt Mick Schumacher schon in Monza?

In der Formel 1 bahnt sich der erste Rauswurf der Saison an: Logan Sargeant droht bei Williams das vorzeitige Aus. Der US-Boy hat mit seinem heftigen Crash im Training in Zandvoort die Wut seines Teamchefs auf sich gezogen und möglicherweise seinen letzten Kredit bei ihm verspielt.

„Da haben hundert Leute wochenlang an unserem großen Upgrade gearbeitet und sich die Finger wund geschuftet. Und dann liegt alles innerhalb einer Sekunde in Trümmern“, schimpfte Williams-Boss James Vowles und sagte deutlich: „Im dritten Training im Regen nimmst du nicht volles Risiko.“

Inzwischen spielt man bei Williams ernsthaft mit dem Gedanken, Sargeant vorzeitig rauszuwerfen und einen anderen Fahrer ins Auto zu setzen. Erste Wahl des Teams wäre aufgrund der Verbindung zu Mercedes wohl Mick Schumacher. Supertalent Andrea Kimi Antonelli ist derweil kein Kandidat.

„Kimi fährt in Monza das erste Training für uns. Ich halte es für das Beste, wenn er das geplante Programm mit den Tests im zwei Jahre alten Auto fortsetzt und dazu die Formel 2 fährt, statt den Plan zu unterbrechen und ihm die Chance im Williams zu geben“, erklärte Mercedes-Boss Toto Wolff.

„Er verdient eine Chance“

Er betonte darüber hinaus: „Ich hoffe, dass Mick die Chance bekommt, denn wir haben den echten Mick noch nicht gesehen. Er hat die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen, und er verdient eine Chance. Wenn er die bei Williams bekommen sollte, würde uns das freuen. Aber die Entscheidung liegt letztendlich bei James Vowles.“

Neben Schumi Jr. wird auch Red-Bull-Ersatzfahrer Liam Lawson gehandelt. Allerdings spricht aufgrund der Mercedes-Verbindung deutlich mehr für Schumacher. Eine Entscheidung muss zeitnah fallen, denn schon am kommenden Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Italien weiter.