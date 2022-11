Formel 1: Worte von Mick Schumacher gehen unter die Haut – „Nur ein Telefonat entfernt“

Abschiedslauf, zahlreiche Danksagungen und spezielle Helme – die Formel 1 verabschiedet sich von Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister hängt sein Lenkrad im Alter von 35 Jahren endgültig an den Nagel.

Ganz besonders ist in der Formel 1 das Verhältnis zwischen Mick Schumacher und Sebastian Vettel. Schumi Jr. findet zum Abschied emotionale Worte über seinen Freund.

Formel 1: Mick Schumacher und Sebastian Vettel – Freundschaft fürs Leben

Als Sebastian Vettel 2007 seine Karriere startete, war Michael Schumacher der erfolgreichste aktive deutsche Fahrer in der Formel 1. Der siebenfache Weltmeister nahm Vettel unter seine Fittiche, war der Mentor des Heppenheimers.

2021 feierte Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael, sein Debüt in der Formel 1. Damit drehte sich der Spieß um. Vettel wurde zum Ziehvater von Mick Schumacher. Der 23-Jährige bezeichnete Vettel sogar in einem Interview mal als eine Art Vaterfigur für ihn.

Auf dem Youtube-Kanal der Formel 1 erklärte er nun zum Abschied: „Erstmal vielen Dank Seb, was du für diesen Sport und speziell für mich gemacht hast. Es ist schön gewesen, die zwei Jahre mit dir auf der Strecke zu verbringen, gegen dich zu fahren, mit dir zu fahren, Erfahrungen zu teilen. Ich weiß, du bist nur ein Telefonat entfernt und auch nur drei Stunden Autofahrt. Ich werde dich auf jeden Fall öfter mal besuchen kommen. Wir haben doch beide jetzt recht viel Zeit. Von daher freue ich mich auf die Zeit neben der Strecke.“

Die Fahrer verbindet eine enge Freundschaft, die auch nach dem Karriereende von Sebastian Vettel Bestand haben wird.

Vettels emotionaler Abschied

Sebastian Vettel hat seine Spuren in der Formel 1 hinterlassen. Wie groß die Wertschätzung in der Formel 1 für den 35-Jährigen ist, zeigte das Wochenende in Abu Dhabi deutlich. Mehrere Fahrer designten einen Helm zu Ehren von Vettel, verabschiedeten sich mit warmen Worten und lobten vor allem auch seine meinungsstarke Haltung neben der Strecke.

Sein Abschiedsrennen in Abu Dhabi beendete Sebastian Vettel auf einem versöhnlichen zehnten Platz. Einen Punkt konnte er immerhin noch einfahren.