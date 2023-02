Formel 1: Mick Schumacher bald im Hamilton-Cockpit? Experte: „Sehr gute Position, in der er gerade ist“

Sein Stammcockpit in der Formel 1 hat Mick Schumacher verloren. Der Sohn der F1-Legende Michael Schumacher sitzt in diesem Jahr nur auf der „Ersatzbank“. Was zunächst nach einem Rückschritt aussieht, könnte sich für Schumi Jr. zu einer großartigen Gelegenheit entwickeln.

Der deutsche Rennfahrer Rene Rast sieht Mick Schumacher in einer „sehr guten Position“. Er glaubt, dass man Mick Schumacher schon bald wieder fest in einem Auto sehen könnte – und das in einem sehr begehrten Cockpit in der Formel 1.

Formel 1: Mercedes für Schumacher die große Chance?

Nach zwei Jahren bei Haas war für Mick Schumacher Ende des vergangenen Jahres Schluss. Der Rennstall verlängerte seinen Vertrag nicht und setzte stattdessen auf Landsmann Nico Hülkenberg. Für Schumi Jr. war das zunächst ein Schock, inzwischen ist er aber als Ersatzfahrer bei Top-Team Mercedes untergekommen.

Für den mehrmaligen DTM-Champion Rene Rast ist das eine gute Wahl: „Für Mick ist es jetzt wichtig, in einem Top-Team zu sehen, wie es funktioniert. Er lernt also extrem viel“, so Rast im Interview mit „Sport1“.

Der 36-Jährige denkt sogar noch einen Schritt weiter. „Lewis Hamilton wird wahrscheinlich auch nicht mehr zehn Jahre fahren. Wenn er Schluss macht, könnte sich für Mick eine Tür öffnen. Ich denke, das ist eine sehr gute Position, in der er gerade ist“, meint Rast.

Der Schritt zum Ersatzfahrer sei für Rast „kein Karrierekiller.“ Man habe es auch bei Nico Hülkenberg gesehen, der das Comeback geschafft hat. „Ob man Ersatzfahrer ist, Kommentator oder Co-Kommentator – man kann es wieder zurück in die Formel 1 schaffen“, macht Rast Hoffnung.

