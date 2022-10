Formel 1: Schumi-Fahrfehler mit heftigen Folgen – Haas-Boss Steiner stinksauer

Hat sich Mick Schumacher selbst unnötig Steine in den Weg gelegt? Im Freien Training von Suzuka unterlief dem Deutschen ein bitterer Fehler, wie man ihn nur selten in der Formel 1 sieht.

Dieser hatte jedoch verehrende Folgen. Auch mit Blick auf Schumachers Zukunft in der Formel 1 war der Abflug nicht gerade hilfreich. Sein Teamchef war anschließend fuchsteufelswild. Seinem Unmut ließ er freien Lauf.

Formel 1: Schumacher crasht nach dem Training

Die Bedingungen in Suzuka waren keinesfalls die angenehmsten. Auf der für ihn neuen Strecke hatte Schumacher wie alle Fahrer mit Regen und Gischt zu kämpfen. Dennoch machte er seine Sache zunächst gut. Schumacher setzte die siebtschnellste Zeit.

Nach getanem Werk machte sich der Haas-Pilot gegen Ende der Session auf den Weg in die Box. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr mit voller Geschwindigkeit fuhr, kam er von der nassen Strecke ab und krachte in die Streckenbegrenzung. Die vordere Radaufhängung war hinüber. Das zweite Training verpasste er.

Formel 1: So reagiert Schumachers Boss

Angesichts der noch immer unsicheren Zukunft ein herber Dämpfer für Schumacher. Teamchef Günther Steiner fand drastische Worte. Der Unfall sei „sehr frustrierend“, meinte der Südtiroler. Zudem ging er noch weiter.

„Der Job ist nicht einfach, aber am Ende war das selbstverschuldet“, urteilte er deutlich. „Ja, es gab Gischt und Wasser, aber das wissen wir alle.“ Zudem bedauerte er es, dass durch den Unfall das ganze Team in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Formel 1: Überstunden bei Haas

So wurde bei dem beschädigten Auto das Chassis gewechselt. Auf die Mechaniker warteten also Überstunden. Zudem blieb Schumacher im FP2 in der Garage. Auch das fand Steiner unglücklich: „Wir haben in der zweiten Session nur mit einem Auto getestet, was nicht gut ist. An dem Unfall ist nichts gut.“

Ob der Unfall Auswirkungen auf die Zukunft von Mick Schumacher bei Haas und in der Formel 1 hat? Der Deutsche antwortet selbst: „Ich würde mich wundern, wenn das ein Kriterium wäre, das die Vertragsverlängerung beeinträchtigt.“