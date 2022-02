Formel 1: Mick Schumacher spricht offen – DAS war seine größte Herausforderung

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Sein erstes Jahr in der Formel 1 hat Mick Schumacher hinter sich, das Debüt ist dem Sohn von Michael Schumacher geglückt.

In seiner Premierensaison stellte Mick Schumacher eine Sache vor eine große Herausforderung. Das ging anderen Formel 1-Rookies aber wohl nicht anders.

Formel 1: Das war seine größte Herausforderung

Über eine Sache wird immer viel philosophiert, so richtig verstehen werden es aber wohl nur die absoluten Experten. Es geht um den Umgang mit den Reifen. Temperatur, Abnutzung und Härte der Pneus haben einen riesigen Einfluss – der äußerlich aber meist kaum erkennbar ist.

Deshalb bezeichnet Mick Schumacher auch den Umgang mit den Reifen als seinen größten Lernfortschritt in seinem ersten Jahr. Gegenüber „crash.net“ erklärt er: „Ich denke, es ist immer dasselbe, es sind die Reifen. Alle reden über Reifen und ich denke, das gilt auch für mich.“

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

Er ist der Sohn von Formel 1-Legende Michael Schumacher

Mick Schumacher: „Anders als alles andere, was ich bisher gefahren bin“

Mick Schumacher sagt: „Ich muss diesen Reifen verstehen, er ist anders als alles andere, was ich bisher gefahren bin, und es ist definitiv etwas, woran ich mich gewöhnen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich es wahrscheinlich zu 95% verstehe.“

Mick Schumacher und seine Reifen. Foto: imago images/NurPhoto

Und weiter: „Es gibt immer noch Teile, die ganz anders sind als früher in der Formel 2 und auch damals in der Formel 3. Also definitiv die Reifen, würde ich sagen.“

Nach der Lernphase will Mick Schumacher in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 endlich angreifen und um Punkte fahren. „Ich denke, von dem, was ich sehe und weil ich daran beteiligt bin, habe ich das Gefühl, dass wir in einer guten Position sind“, so sein Stand der Dinge. (fs)