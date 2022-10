Formel 1: Hammer-Plan für Mick Schumacher! Erlösung rückt näher

Es ist wohl die heiß diskutierteste Personalie in der Formel 1. Was passiert mit Mick Schumacher? Fährt er nächstes Jahr überhaupt noch in der Motorsport-Königsklasse? Fragen, die bald wohl geklärt werden.

Denn eine Erlösung für den deutschen Pilot rückt näher. So gibt es für Mick Schumacher auch einen Hammer-Plan für die Formel 1.

Formel 1: Hammer-Plan enthüllt

Der große Preis von Japan war für Mick Schumacher der nächste Rückschlag. Eigentlich war der Haas-Pilot einmal mehr auf einem richtig guten Weg, nach langer Zeit mal wieder in die Punkte zu fahren. Doch sein Rennstall machte einen Fehler bei der Reifenwahl im Regen von Suzuka, weshalb Schumacher das Rennen wieder ohne Punkte beendete (Hier mehr).

Für seine Vertragsverhandlungen war das aber kein so großer Rückschritt, wie Sport1 berichtet. Denn demnach soll eine Einigung mit Haas in greifbarer Nähe rücken. Beim kommenden Rennen in Austin in zwei Wochen sollen die letzten Vertragsdetails besprochen werden. Auch Teambesitzer Gene Haas wird persönlich vor Ort sein.

Der Plan ist, die Vertragsverlängerung sogar schon beim Heimrennen in den USA zu verkünden.

2023 für Haas, 2024 für Audi?

Demnach wird Schumacher ein weiteres Jahr für Haas an den Start gehen. Für den 23-Jährigen kommt wohl deshalb nur ein Einjahresvertrag in Frage, weil ihn Audi für 2024 in sein Formel 1-Projekt integrieren will, wie Sport1 weiter berichtet.

Mehr News dazu: Wende bei Mick Schumacher! Worte klingen plötzlich deutlich anders

Seit Wochen ist bekannt, dass Audi 2026 nicht nur offizieller Motorenhersteller wird, sondern auch in der Formel 1 als Antriebskonstrukteur mit einem eigenen Team antreten will. Die Übernahmeverhandlungen mit Sauber sollen so gut wie abgeschlossen sein. Noch in diesem Jahr soll alles verkündet werden.

Audi wird dann auch die Fahrer bestimmen. Für 2023 haben die Ingolstädter aber kein Mitspracherecht, da die Verträge der aktuellen Stammfahrer Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) respektiert werden müssen und wollen. Für 2024 ist dann mit Mick Schumacher als Wunschfahrer geplant.