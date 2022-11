Formel 1: Jetzt könnte alles schnell gehen! Schumacher-Entscheidung steht bevor

Seit mehreren Wochen schaut die Formel 1 in Richtung Haas. Der Rennstall hat sich noch immer nicht entschieden, wer im nächsten Jahr an der Seite von Kevin Magnussen fahren wird.

Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg. Es wird wohl auf einen der beiden deutschen Piloten hinauslaufen. Eine Entscheidung könnte bereits in den kommenden Tagen fallen.

Formel 1: Jetzt könnte alles schnell gehen

„Ich hoffe, dass wir das Thema abhaken und unsere Entscheidung in der nächsten Woche treffen können“, sagte Haas-Teamchef Günther Steiner am Rande des Präsentations-Events der Formel 1 am Wochenende in Las Vegas.

Heißt: Es könnte sich noch vor dem Großen Preis von Brasilien entscheiden, ob Mick Schumacher auch im kommenden Jahr in der Motorsport-Königsklasse für Haas fahren wird oder nicht.

Steiner betonte, dass Haas beim Saisonfinale in Abu Dhabi Klarheit in der Fahrerfrage haben will. Denn nach dem Rennen steht schon ein Test an „und da willst du den Fahrer im Auto haben, der auch nächstes Jahr Rennen fährt“, so der Teamchef.

Formel 1: Schumacher-Entscheidung rückt näher

Außerdem erklärte Steiner, dass Schumachers Leistungen in Brasilien und womöglich dann auch in Abu Dhabi die Entscheidung der Teamleitung nicht mehr beeinflussen werden. Es wird sich zwischen Mick Schumacher und Nico Hülkenberg entscheiden.

„Man muss einfach sehen, was das Beste für das Team ist, um es weiter nach vorne zu bringen. Wo wollen wir sein? Was wollen wir tun? Und dann geht es um die Frage, ob Mick das Team mit seiner Erfahrung nach zwei Jahren weiterbringen kann. Oder ob wir einen erfahreneren Fahrer holen müssen“, erklärte Steiner weiter

Eine Sache kommt für Steiner nicht in Frage. Er will das Team nicht mehr wie vergangenes Jahr (Mick Schumacher und Nikita Mazepin) mit zwei jungen Fahrern besetzen. „Diese Lektion habe ich gelernt. Wenn du ein stabiles und erwachsenes Team hast, kannst du einen Rookie holen und dich auf ihn konzentrieren. Aber wenn du ein so junges Team wie unseres hast, gibt es mehr zu gewinnen, wenn du das Team und nicht den Fahrer besser machst.“