Formel 1: Top-Talent setzt nächstes Ausrufezeichen – Schumacher schaut genau hin

Ein einziger Platz ist für das kommende Jahr in der Formel 1 noch zu vergeben. Als letztes Team von allen sucht Sauber noch einen Fahrer als Teamkollegen von Nico Hülkenberg. Auf der Kandidatenliste steht auch Mick Schumacher.

Die Konkurrenz für den Deutschen ist jedoch groß. Ein weiteres Talent, das sich derzeit große Hoffnungen auf die Formel 1 macht: Gabriel Bortoleto. Und der ließ am vergangenen Wochenende mal richtig die Muskeln spielen.

Formel 1: Bortoleto an der Spitze

Der Brasilianer Bortoleto fährt gerade mal seine erste Saison in der Formel 2 – doch es könnte bereits seine letzte sein. Nicht etwa, weil er besonders schlecht ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Der 19-Jährige eroberte in Aserbaidschan nämlich den Platz an der Sonne im Fahrerranking!

Dazu reichte ihm ein vierter Platz im Hauptrennen auf dem engen Stadtkurs. Damit verdrängte der McLaren-Junior Isack Hadjar (der Red Bull angehört) von Platz 1. Sein Vorsprung beträgt rund 4,5 Punkte.

Mehr Konkurrenz für Schumacher

Bekanntermaßen dürfen Fahrer, die die Formel 2 gewinnen, anschließend nicht mehr in dieser Klasse antreten. Bedeutet: Nur die Formel 1 könnte in diesem Fall der Schritt für Bortoleto sein. Und hier käme er sich mit Mick Schumacher in die Quere.

Beide Fahrer schielen auf den noch vakanten Platz bei Audi – gemeinsam mit einigen anderen Piloten. Sollte Bortoleto letztlich den F2-Sieg holen, hätte er natürlich ein gewichtiges Argument auf seiner Seite.

Formel 1: Mick Schumacher feiert Erfolg

Immerhin: Auch Mick Schumacher konnte an diesem Wochenende einen Erfolg verzeichnen – wenn auch nicht in der Königsklasse. Dafür war der Deutsche mit Alpine bei der Langstrecken-WM unterwegs. In Japan schaffte er es mit seinen Kollegen erstmals aufs Podium (hier mehr dazu lesen).