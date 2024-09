Mick Schumacher: Hammer zur rechten Zeit! Neue Hoffnung für Schumi Jr.?

Na, das sind doch endlich mal gute Nachrichten von Mick Schumacher! Der 25-Jährige hat beim 6-Stunden-Rennen in Fuji seinen ersten Podestplatz in der Langstrecken-Serie WEC eingefahren.

Damit bestätigten Mick Schumacher und seine Teamkollegen den Aufwärtstrend. Für Schumi Jr. könnte das Ausrufezeichen zur rechten Zeit kommen. Schließlich kämpft er weiterhin um einen Platz in der Formel 1.

Mick Schumacher holt ersten Podestplatz in der WEC

Beim 6-Stunden-Rennen in Fuji (Japan) hat Alpine völlig überraschend das erste Podium eingefahren. Mick Schumacher und seine Teamkollegen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere sicherten sich Rang drei. Der Sieg ging an Porsche um den deutschen Fahrer Andre Lotterer.

+++ Mick Schumacher lässt tief blicken – ist der große Traum bald endgültig geplatzt? +++

Mick Schumacher hatte an dem ersten Podiumsplatz von Alpine großen Anteil. Erst fünf Minuten vor dem Schluss setzte er sich im Duell mit Norman Natos (Porsche) durch und fuhr damit auf Rang drei vor. Nach Platz neun in Austin geht es damit für Schumi Jr. in der WEC noch weiter nach vorne.

Der Zeitpunkt für sein erstes Podest in der WEC ist noch genau richtig. Er bringt sich damit in der Formel 1 wieder mehr ins Gespräch, denn dieser Erfolg dürfte nämlich auch nicht an Audi vorbeigegangen sein.

Schumacher hofft noch auf Audi-Cockpit

Schumi Jr. hofft noch auf ein festes Cockpit für 2025. Bei Sauber/Audi wäre an der Seite von Nico Hülkenberg noch ein Platz frei. Schumacher gilt als möglicher Kandidat für den Platz bei dem Rennstall. Sein Erfolg in der WEC dürfte die Chancen des 25-Jährigen sicherlich nicht geschmälert haben.

Ob er den Platz bei Audi letztlich aber bekommt, ist noch völlig offen. Neben Schumacher sind auch noch Nachwuchspilot Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas und weitere Fahrer im Rennen. Eine Entscheidung soll Ende September fallen.