Formel 1: Schumacher-Rückkehr? F1-Stars macht Werbung: „Einer der talentiertesten Fahrer“

Die Formel 1 bleibt der große Traum von Mick Schumacher. Der 24-Jährige ist zurzeit allerdings zum Zuschauen verdammt, kommt nicht über die Rolle des Ersatzfahrers hinaus. 2025 will er aber unbedingt wieder im Cockpit sitzen.

Und wenn es nach einem Star der Formel 1 geht, hat Mick Schumacher dies auch verdient. Esteban Ocon, Alpine-Fahrer und Schumi-Kumpel, macht jetzt öffentlich Werbung für den deutschen Rennfahrer.

Formel 1: Ocon wirbt für Schumacher-Rückkehr

2021 ergatterte Mick Schumacher ein Cockpit in der Formel 1. Der F2-Champion ging für Haas an den Start. Doch nach zwei durchwachsenen Jahren war seine Zeit in der Formel 1 schon wieder vorbei. Haas verlängerte seinen Vertrag nicht, holte stattdessen Nico Hülkenberg.

Seitdem ist Schumi Jr. Ersatzfahrer bei Mercedes. Er sitzt quasi auf der Ersatzbank, ist jedes Rennwochenende dabei, nur fahren darf er nicht. 2024 wird er zusätzlich für Alpine in der Langstreckenserie WEC an den Start gehen, hofft aber weiterhin auf ein F1-Cockpit.

Geht es nach Alpine-Pilot Esteban Ocon, sollte ein Team Schumacher verpflichten. Er „verdient einen Platz in der Formel 1“, zitiert motorsportweek.com aus einer Medienrunde. Ocon erklärt: „Er hat sich bereits bewiesen, ich meine, er ist Formel-3- und Formel-2-Champion.“

Schumacher „einer der talentiertesten Fahrer, die es da draußen gibt“

Zu Schumachers schnellem Aus bei Haas sagt Ocon: „Da war er in einem Auto im hinteren Mittelfeld unterwegs. Da braucht man einfach Zeit, um sich zu beweisen, um Dinge zu lernen.“ Für ihn sei er „einer der talentiertesten Fahrer, die es da draußen gibt.“

Schumacher und Ocon sind schon länger enger Freunde. Die beiden Rennfahrer machten in den vergangenen Jahren mehrfach gemeinsam Urlaub.