Formel 1: Kein Cockpit für Mick Schumacher? DIESER Anblick macht Hoffnung

Die Wahrscheinlichkeit, dass Mick Schumacher 2024 in einem Formel-1-Auto sitzt, wird immer geringer. Bis auf ein Cockpit sind für 2024 bereits alle Plätze vergeben und der Top-Favorit bei Williams ist er aktuell ebenfalls nicht. Schumi Jr. wird sich mindestens noch ein Jahr gedulden müssen.

Hoffnung macht da aber der Blick auf die Verträge, die 2024 auslaufen. Gleich 14 Verträge enden nach der Saison 2024, in der kommenden Saison ist der Fahrermarkt also deutlich aussichtsreicher für Mick Schumacher.

Formel 1: Neues Jahr, neue Hoffnung

So etwas sieht man in der Formel 1 nur recht selten: 19 von 20 Fahrern, die aktuell im Cockpit sitzen, werden auch im kommenden Jahr in der Formel 1 an den Start gehen. Lediglich Williams-Pilot Logan Sargeant steht noch auf der Kippe.

Inzwischen dürfte sich Mick Schumacher fast damit abgefunden haben, in der kommenden Formel-1-Saison wieder nicht im Cockpit zu sitzen. Dafür spricht auch, dass er bereits mit Alpine über ein mögliches Engagement in der FIA Langstreckenserie WEC verhandelt. Doch ein Blick auf 2025 dürfte dem 24-Jährigen da schon wieder mehr Hoffnungen machen.

Insgesamt 14 Verträge laufen noch bis 2024, müssen in der kommenden Saison neu verhandelt werden: Fernando Alonso und Lance Stroll bei Aston Martin, Alex Albon bei Williams, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou bei Alfa Romeo, Charles Leclerc und Carlos Sainz bei Ferrari, Pierre Gasly und Esteban Ocon bei Alpine, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg bei Haas und Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo bei AlphaTauri.

Bei Ferrari und AlphaTauri dürfte die Türe für Mick Schumacher zu sein. Eine Rückkehr zu Haas scheint ebenfalls ausgeschlossen. Die realistischsten Optionen dürften Alfa Romeo, Williams und Alpine sein.