Formel 1: Entscheidung längst gefallen? Boss verplappert sich

Es ist ruhig geworden, um den Bewerbungsprozess für neue Teams in der Formel 1. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass die Entscheidung im Sommer von FIA bekannt gegeben würde. Noch immer ist unklar, wer es geschafft hat – bis jetzt.

Ein gescheiterter Bewerber, der ebenfalls gerne 2026 in die Formel 1 eingestiegen wäre, hat nun in einem Statement enthüllt, welches Team die Zusage erhalten hat. Ob gewollt oder ungewollt ist unklar.

Formel 1: Steht das neue Formel 1-Team schon fest?

Hitech, Andretti, Rodin Carlin, LKY SUNZ – gleich mehrere Teams nutzen die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Formel 1 zu bewerben. 2026 öffnet die Rennserie ihre Türe für neue Rennställe. Eine seltene Gelegenheit.

Auch interessant: Formel 1: Fahrer vor Rauswurf – Teamchef gibt ihm die allerletzte Chance

Ursprünglich sollte eine Entscheidung bis zum 30. Juni 2023 fallen, noch immer hält sich die FIA aber bedeckt. Jetzt könnte ein Bewerber bereits das Ergebnis ausgeplaudert haben. David Dicker, Gründer von Rodin, erklärte jetzt: „Neueste Informationen deuten darauf hin, dass Andretti Global der einzige erfolgreiche Bewerber sein wird, wie bereits zu Beginn dieses Prozesses erwartet wurde.“

Der neuseeländische Autohersteller versuchte selbst sein Glück, ist aber offenbar abgelehnt worden. Ihr Plan wäre es gewesen mit einer Frau ein Cockpit zu geben und auch Gespräche über eine Zusammenarbeit mit Ferrari wurden geführt.

Auch interessant: Sebastian Vettel: Hammer-Comeback! Aussagen lassen aufhorchen

„Diese Erklärung soll einen Einblick in die Kernpunkte unseres Angebots geben, die unserer Meinung nach dessen Wert rechtfertigen. Wir möchten betonen, dass unser Ziel hier nicht darin besteht, die FIA ​​zu kritisieren oder eine Überprüfung ihrer Entscheidung zu fordern. Wir respektieren und akzeptieren das Ergebnis voll und ganz. Unser einziger Zweck besteht darin, Informationen zu veröffentlichen, die unserer Meinung nach im öffentlichen Interesse liegen, um die Formel-1-Community zu informieren“, zitiert „racer.com“ aus dem Statement von Dicker.

„Wir wünschen Andretti alles Gute für die erfolgreiche Bewerbung“

Und dann wohl der auffälligste Hinweis: „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, am FIA-Verfahren teilgenommen zu haben, und wünschen Andretti alles Gute für die erfolgreiche Bewerbung“, hieß es abschließend.

Das könnte dich auch interessieren:

Offensichtlich hat Michael Andretti es nach langem Hin und Her endlich geschafft, ein Formel 1-Team an den Start zu bringen. Andretti Motorsport ist bereits in der IndyCar Series und in der Formel E aktiv, ab 2026 kommt nun die Formel 1 hinzu.