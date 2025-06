Rente: Knallhart-Vorschlag von Grünenpolitiker – Akademiker sollen länger arbeiten

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz zielt auf Uni-Absolventen und fordert eine Rentenreform: Akademiker sollen später in Rente gehen. Sein Vorschlag lautet: Wer einen Bachelor-Abschluss hat, darf erst mit 68 in den Ruhestand. Master-Absolventen sollen sogar bis 69 arbeiten. Bayaz will damit das Rentensystem fit für die Zukunft machen. Das erzählte er im Interview mit der „Welt“.

Seine Begründung: Akademiker starten später ins Berufsleben, ihre Jobs sind jedoch körperlich weniger belastend. „Wer mit 16 Jahren eine Ausbildung macht und dann einem körperlich anstrengenden Beruf nachgeht, für den ist arbeiten bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter von bald 67 Jahren schon sehr lange“, so Bayaz gegenüber „Welt“. Handwerker und Pflegekräfte sollen davon profitieren.

Bayaz: Neuer Renten-Plan für Deutschland

Die durchschnittliche Rente in Deutschland unterscheidet sich je nach Rentenart und Geschlecht. Laut der Deutschen Rentenversicherung betrug im Jahr 2023 die durchschnittliche Altersrente für Neurentner (Personen, die neu in Rente gegangen sind) etwa: rund 1.220 Euro brutto (Männer) beziehungsweise rund 870 Euro brutto (Frauen).

Mit seinem Vorstoß möchte Bayaz den Wohlstand im Land sichern. Er schlägt vor, das Rentenalter zu erhöhen, aber die Erwerbsminderungsrenten zu verbessern. Bayaz selbst ist studierter Kommunikationswissenschaftler und sieht eine gestaffelte Rente als fair an. Harte Arbeitsjahre sollen belohnt, spätere Berufseinstiege berücksichtigt werden.

Der Vorstoß ist umstritten, denn für viele Bürger ist die gerechte Verteilung von Rentenjahren ein sensibles Thema. Die Diskussion, wer wie lange arbeiten soll, wird in Deutschland immer kontroverser – und Bayaz’ Vorschläge sorgen für zusätzlichen Zündstoff. Die Rentenfrage bleibt ein Polit-Dauerbrenner.

