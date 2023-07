In der aktuellen Formel-1-Saison ist Mick Schumacher bei den Rennen eigentlich nur neben Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu sehen. Der Reservefahrer wartet auf seine Chance – allerdings wohl erstmal vergeblich. Dafür müssten Lewis Hamilton oder George Russell ausfallen.

Doch was viele Formel-1-Fans auch oft vergessen, ist, dass der Deutsche auch bei McLaren einspringen kann. Das war jetzt der Fall. Mick Schumacher saß nämlich im Auto des Traditionsteams.

Formel 1: Mick Schumacher sitzt plötzlich wieder im Cockpit

Die Hoffnungen auf ein Formel-1-Rennen sind gering, dennoch muss Mick Schumacher dann sofort bereit sein. Der Deutsche ist in diesem Jahr vorerst nur Ersatzpilot und kommt erst zum Einsatz, wenn Hamilton oder Russell nicht fahren können. Aber auch, wenn die beiden McLaren-Piloten Lando Norris oder Oscar Piastri ausfallen sollten, wird Schumacher direkt zur Stelle sein. Denn er ist auch Ersatzfahrer für McLaren.

So durfte er am Mittwoch (5. Juli) das F1-Auto des Traditionsrennstalls der Motorsport-Königsklasse fahren. „Mick Schumacher, unser Reservefahrer, testet unseren 2021 MCL35M mit dem Team in Portimao“, berichtet der Rennstall.

„Zu Mick gesellen sich einige unserer Auszubildenden und Praktikanten im Bereich Mechanik und Ingenieurwesen, die wertvolle Erfahrungen bei der Arbeit im Umfeld der Rennstrecke sammeln“, heißt es weiter. Für Schumacher sicherlich ein mehr als nur gutes Gefühl, endlich wieder fahren zu können.

Fans verwirrt

Auf den Bildern, die McLaren in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, sorgt Mick Schumacher für Verwirrung bei den vielen Formel-1-Fans. Zum einen trägt er eine Mercedes-Kappe und darunter der McLaren-Rennanzug. „Mein Kopf tut weh, wenn ich das sehe. Das ist ja richtig verwirrend“, „Freut mich, dass Mick wieder im Auto sitzt, aber die Kappe und der Anzug passen irgendwie nicht“ und „Sieht schick aus. Kann gerne für uns fahren“, heißt es in den Kommentaren.

Einige sind zudem etwas verwundert, dass er auch Ersatzfahrer von McLaren ist. Direkt zu Beginn der Saison wurde verkündet, dass Mick Schumacher bei einem Ausfall der vier Fahrer von Mercedes und McLaren einspringen wird.