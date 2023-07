Formel 1: Mega-Neuigkeiten für Ferrari! DAS kommt zur richtigen Zeit

In der Formel 1 ist seit dieser Saison wieder vieles neu. Zahlreiche Änderungen in und am Auto sind deutlich erkennbar. Auch die Reifen von Pirelli können dafür sorgen, dass der ein oder andere Pilot einen großen Erfolg feiern könnte. Nun gibt es gute Neuigkeiten, die vor allem Ferrari freuen dürfte.

Die Formel-1-Teams konnten erstmals in Barcelona die neuen Reifen von Pirelli testen, die es beim Großen Preis von Großbritannien geben wird. Ferrari könnte damit am meisten profitieren.

Formel 1: Mega-Neuigkeiten für Ferrari

Nach einem mäßigen Formel-1-Start kommt Ferrari immer besser in Tritt. Teilweise war der Rückstand von Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die drei Top-Teams Red Bull, Mercedes und Aston Martin schon so groß, dass man sich mit dem vierten Platz in der Konstrukteurs-Wertung abfand. Doch seit Kanada gibt es wieder Hoffnung bei der Scuderia.

In Österreich konnte Leclerc auf Platz zwei vorfahren. Sein Teamkollege Sainz wurde am Ende Fünfter. Wichtig für das Team: Mercedes und Aston Martin konnte man hinter sich lassen. An Red Bull gibt es dieses Jahr kein Vorbeikommen. Vielleicht aber bald? Für Ferrari gibt es jetzt nämlich gute Neuigkeiten von Pirelli.

Für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (9. Juli) bringt der Reifenhersteller neue Reifen mit. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hofft, dass sie ein „Game Changer“ sein können. Die neuen Reifen stammen aus dem Pirelli-Testprogramm für 2024 und werden vorzeitig eingeführt, um den höheren Belastungen durch den größeren Abtrieb gerecht zu werden, den die Teams im Zuge der Weiterentwicklung der Autos erwarten.

Neue Reifen machen Ferrari Hoffnung

So wird in der Formel 1 spekuliert, dass die neuen Pirellis eine stärkere Front haben werden. Das dürfte neben Ferrari aber auch Aston Martin begünstigen, die in diesem Bereich aktuell etwas schwächer sind als die anderen Teams.

Ob es der Scuderia tatsächlich weiter nach vorne bringen wird, zeigt sich dann am kommenden Wochenende. Mittlerweile schaut kaum jemand mehr noch auf den 1. Platz in der Konstrukteurs-Wertung, der eh schon für Red Bull bestimmt ist. Ähnlich ist es auch bei der Fahrer-WM, die Max Verstappen für sich entscheidet.

Dennoch machen sich viele Rennställe durch neue Reifen Hoffnung, den Brause-Rennstall von der Spitze verdrängen zu können – darunter auch Ferrari um die beiden Piloten Leclerc und Sainz.