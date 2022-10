Formel 1: Insider mit bitterem Urteil über Schumacher – „Man will ihn loswerden“

In den vergangenen Monaten wurde viel über die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 spekuliert. Noch immer ist nicht klar, ob der Sohn von Michael Schumacher in der nächsten Saison in einem Rennteam als Fahrer vertreten sein wird.

Wenn es nach dem ehemaligen Formel-1-Piloten Christian Danner geht, dann sollte Schumacher Haas verlassen. Und das hat einen speziellen Grund.

Formel 1: Danner rät Schumacher zu Haas-Abschied

Gegenüber dem „AvD Motor & Sport Magazin“ hat Insider Christian Danner seine Einschätzung zu der Situation von Mick Schumacher bei Haas gegeben. „Wenn man die ganzen Zwischentöne analysiert, dann stellt man fest, dass er wohl nicht passt und man ihn loswerden will“, bilanziert der ehemalige Formel-1-Pilot, und ergänzt: „Das höre ich zwischen den Zeilen heraus“.

Wenn es nach Danner ginge, würde Schumacher einen Platz in der Formel 1 nächste Saison erhalten, da er in diesen Sport gehören würde. Zuletzt soll allerdings aus dem Umfeld des Fahrers „viel Kritik an Haas geübt worden“ sein. „Ob das schlau war, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Speziell wenn man bedenkt, dass es für einen Insider die einzige Option war, die er hatte“, so Danner weiter.

Formel 1: Wie geht’s für Schumacher weiter?

Für Danner ist hingegen klar, dass Schumacher Haas verlassen muss: „Meiner Ansicht nach ist es für Mick aufgrund der Situation, wie sie sich dieses Jahr entwickelt hat, außerordentlich kritisch, dort weiterzumachen“. Doch wie ginge es dann für den 23-Jährigen weiter, wenn schließlich Haas das einzige Team ist, welches noch einen Fahrerplatz zu vergeben hat?

„Ich bin der Meinung, dass für einen Burschen wie ihn ein Jahr Päuschen nicht so schlimm wäre. Er ist noch so jung und kann dann ohne Probleme wieder an seine Formel-1-Karriere anschließen“, so Danner. Die andere Möglichkeit für Schumacher wäre es, eine Rolle als Testfahrer anzunehmen.