Formel 1: Entscheidung längst gefallen? Schumacher schaut wohl in die Röhre

In diesen Tagen soll sie fallen, die letzte Entscheidung in der Formel 1: Sauber will bis Ende September seinen Fahrer für die Saison 2025 bestimmen – und es wird wohl nicht Mick Schumacher sein.

Einem Medienbericht aus der Schweiz, der Heimat des Formel-1-Rennstalls, zufolge, steht der Sauber-Pilot für die Saison 2025 schon längst fest – und auch der Plan für das Jahr danach ist schon gemacht. Mick Schumacher spielt dabei keine Rolle.

Formel 1: Sauber-Entscheidung wohl gefallen

Mick Schumacher wird wohl leer ausgehen. Seine letzte Chance, bei Sauber unterzukommen, hat sich laut einem Bericht in Luft aufgelöst. Der Rennstall, der ab 2026 von Audi übernommen wird, setzt in der kommenden Saison wieder auf Valtteri Bottas. Das berichtet der für gewöhnlich gut informierte F1-Journalist Roger Benoit bei „Blick.ch“.

Demnach sei die Entscheidung für Bottas längst gefallen, der Vertrag schon unterschrieben. Lediglich der Zeitpunkt der Veröffentlichung stehe noch aus. Allerdings dürfte dies wohl innerhalb der vierwöchigen Pause nun passieren.

Bottas soll bei Sauber allerdings lediglich einen Einjahresvertrag erhalten. Gleichzeitig wolle man Gabriel Bortoleto als Test- und Ersatzfahrer verpflichten und ihn für die Saison 2026 aufbauen. Dann wolle man den Brasilianer für Bottas ins Cockpit setzen.

Mick Schumacher wohl ohne Chance

Damit würde Mick Schumacher in den Plänen des Rennstalls, der 2026 von der deutschen Automarke Audi übernommen wird, überhaupt keine Rolle spielen. Seine letzte Hoffnung, 2025 noch in die Formel 1 zurückzukehren, wäre damit dahin.

Seit seinem Aus bei Haas versucht Schumi Jr. den Weg zurück in die Königsklasse des Motorsports zu finden. Wie es für ihn jetzt weitergeht, ist noch unklar.