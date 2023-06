Formel 1: Mick Schumacher schaut genau hin – Gerücht beunruhigt auch deutsche Fans

Aktuell hat Mick Schumacher kein festes Cockpit in der Formel 1. Der Deutsche ist derzeit nur Ersatzfahrer bei Mercedes und hat wohl keine großartigen Aussichten, in dieser Saison oder in den nächsten Jahren fahren zu können.Stattdessen schaut der ehemalige Haas-Pilot Richtung Audi. Auf dem Weg zum Formel-1-Einstieg 2026 drohen offenbar Probleme. Für Mick Schumacher, der […]